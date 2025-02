Galaxy S25 Ultra traz mais IA, fotos super detalhadas e vídeo sem ruídos

O Galaxy S25 Ultra é o celular mais avançado da Samsung atualmente. Ele foi lançado no mês passado ao lado dos irmãos S25 e S25+.

O modelo chegou com muita inteligência artificial, além das quatro câmeras traseiras com até 200 MP de resolução e 100x de zoom. Confira a seguir o resultado dos nossos testes, o que ele tem de bom e pontos que ele poderia melhorar.

Novidades de hardware

Quatro lentes traseiras bem versáteis. O que mudou em relação ao S24 Ultra é que a ultra angular passou de 12MP para 50MP, o que significa fotos de maior qualidade com campo aberto (para mostrar mais coisas/pessoas na cena) e no modo macro (para fotos detalhadas de coisas pequenas), que é feito com essa lente.

As demais continuam as mesmas do S24 Ultra.

200MP f/1.7 - principal wide (zoom digital 2x)

50MP f/1.9 - nova ultrawide (0.6x) com modo macro

50 MP f/3.4 - teleobjetiva periscópio (zoom óptico 5x e digital até 100x)

10 MP f/2.4 - teleobjetiva (zoom óptico 3x)

12 MP - selfie

modo macro Imagem: Marcella Duarte/UOL

Me surpreendi com a qualidade da nova ultrawide, o modo macro é provavelmente o melhor que já testei em um celular. Gosto de tirar fotos de plantas, insetos e outras coisas pequenas e as imagens ficam muito nítidas e detalhadas.

Outro ponto positivo é que ele reconhece bem a cena para ativar o macro (alguns aparelhos, inclusive alguns iPhones, têm certa dificuldade nisso; às vezes ativam quando não deveria ou demoram para reconhecer quando queremos o macro).

Já o zoom segue de alta qualidade, entre óptico e digital, com ajuda de processamento de imagens. Se sai muito bem em vídeos aproximados, por exemplo em shows. O resultado é muito bom até uns 30x, depois, claro, que há perda de definição, mas são poucas situações em que precisamos de mais que isso.

Senti falta de um upgrade na câmera frontal, que continua com 12MP, mas que é suficiente para uso em selfies e videochamadas.

Zoom 30x Imagem: Marcella Duarte/UOL

Processador Snapdragon 8 Elite, o mais novo e poderoso da Qualcomm. Tem litografia de 3 nanômetros (quanto menor esse número, em geral, melhor é o desempenho e menos energia o telefone gasta).

Como é um chip pensado para inteligência artificial, o celular consegue rodar tarefas avançadas dentro dele, por meio de sua NPU (unidade de processamento neural).

Câmara de vapor maior para evitar aquecimentos. A estrutura de resfriamento é 40% maior que a do S24 Ultra. Isso ajuda no desempenho geral, principalmente durante jogos pesados, uso intenso da câmera, edição de vídeos e tarefas com IA.

Segue com a estrutura em titânio, mas recebeu uma atualização de design — que está dividindo opiniões. Os cantos ficaram arredondados e as laterais bem retas, seguindo o estilo do restante da linha, e da maioria dos celulares mais novos da Samsung.

Ou seja, o S25, o S25+ e o S25 Ultra agora têm o mesmo estilo e é mais difícil diferenciar um do outro (o S24 Ultra se destacava, com cantos super retos, quase pontiagudos, e laterais com uma curvatura anatômica). Eu gostava dessa diferenciação, mas senti que agora a pegada ficou mais firme. Além disso, os aros das câmeras dos novos modelos estão mais grossos e saltados, como os do Galaxy Z Fold6.

O S25 Ultra chegou nas cores titânio azul (a que testamos), titânio prata, titânio cinza e titânio preto. Também há a opção titânio jet black, que é exclusiva do site na Samsung e é a minha favorita, um preto mais escuro e fosco, inclusive nas laterais.

Mais leve e fino. O novo design, aliado a componentes mais leves, fez com que o peso do aparelho diminuísse de 233 g para 218 g, ou seja, 15 gramas a menos. A espessura passou de 8,6 mm para 8,2 mm. Tudo isso parece pouco, mas é perceptível, principalmente em usos mais prolongados com o celular na mão.

Galaxy S25 Ultra na cor titânio preto Imagem: Marcella Duarte/UOL

Tela maior e mais resistente. Passou de 6,8 para 6,9 polegadas (medida na diagonal), com bordas mais finas, o que é pouco perceptível. O display AMOLED dinâmico segue com bastante brilho e contraste, com taxa de atualização de 120 Hz, que traz imagens fluidas, principalmente para jogos e esportes.

O vidro ganhou o novo revestimento Gorilla Armor 2, que, além de dar mais resistência a riscos e trincas, deixa a tela mais nítida e bem pouco reflexiva, o que é útil em situações sob o Sol ou com luzes fortes.

Novos recursos

Now Brief, um resumo da sua vida. Quando você acorda, o celular mostra uma tela de bom dia com dados do seu sono, do clima e dos compromissos na sua agenda, entre outros. E vai se atualizando para lembrar você das atividades importantes da sua tarde e noite, além de sugerir coisas, como uma playlist do Spotify, vídeos do Youtube Shorts ou um resumo do UOL Notícias.

Now Bar exibe atualizações de apps e atividades em andamento. Uma interface diferente na tela de bloqueio, que fica na parte de baixo em forma de pílulas empilhadas. Pode exibir: rota no mapa, um timer, dados de saúde e atividade física (Samsung Health), músicas ou o resultado de um jogo, sem precisar desbloquear o celular.

O Now Brief também aparece aqui, seja para avisar que há um novo resumo pronto ou para lembrar, por exemplo, que está na hora de sair para um compromisso.

Now Brief (1 e 2) e Now Bar (3) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Eliminador de áudio para remover barulhos de fundo em vídeos, como vozes, músicas, ruídos de multidão, vento e outros sons da natureza. Pode ser usado em vídeos gravados com o próprio celular ou qualquer outro, mesmo antigos. É útil para quem grava vídeos na rua, e funciona muito bem.

Ele reconhece até seis tipos de sons e deixa você diminuir ou aumentar cada um individualmente, em uma interface simples de usar. Só não exagere ao aumentar as vozes pois elas podem ficar um pouco metálicas —nos testes deixei em 75% e não 100%.

Gravação de vídeos em LOG. Para edições profissionais. Neste modo, as imagens aparecem meio "apagadas" e precisam passar por uma pós-produção, que pode ser feita no próprio celular, para ganhar um aspecto de filme, com cores vivas e maior alcance dinâmico. Para ativar, na primeira vez é preciso ir em "Vídeo Pro" e escolher se quer que a opção LOG esteja disponível apenas no Pro ou também no vídeo normal.

Abertura virtual. É como uma evolução do modo retrato, que permite escolher a abertura das fotos. No modo Expert Raw (é preciso baixar na primeira vez), dá para selecionar facilmente entre f/1.4 e f/16 para mudar o desfoque de fundo e dar um efeito de câmera profissional para a imagem. Funciona apenas na hora do clique, não é um efeito que pode ser aplicado posteriormente.

Abertura virtual Imagem: Marcella Duarte/UOL

Mais IA

Todos os aparelhos da linha S25 ganharam recursos mais avançados, em uma evolução do Galaxy AI, o sistema de inteligência artificial da empresa, que foi lançado cerca de um ano atrás, com o Galaxy S24 Ultra. Agora vemos funções mais completas e intuitivas, que funcionam de maneira mais natural com a nossa linguagem.

Alguns dos recursos citados acima, como o Now Brief e o eliminador de ruídos, fazem parte desse pacote e são processados dentro do celular, sem depender da nuvem. Outros são feitos em parceria com o Google. Veja as principais novidades:

Ação integrada entre aplicativos. Há menos barreiras para o que você pode pedir para o celular. Dá para fazer pedidos que envolvam mais de um app, por exemplo:

encontrar um restaurante de determinada culinária nos arredores e enviar para um amigo no WhatsApp

perguntar em que dia acontece um show ou os próximos jogos do seu time e colocar na sua agenda

um resumo escrito de um vídeo do YouTube, que vai direto para as suas notas

reconhecer uma comida em uma foto e encontrar uma receita dela

Esses pedidos podem ser feitos por voz, texto ou imagem, para o assistente do Google, o Gemini. Ele pode ser acessado pressionando a tecla de ligar e desligar, que agora virou como um botão de ação do celular.

AI Select. É como um print screen inteligente e com mais possibilidades. Dá, por exemplo, para pegar um trecho de um vídeo e transformar em um GIF.

Criador de figurinhas. Basta digitar no teclado a descrição da imagem que você quer, diretamente no aplicativo de mensagem, como WhatsApp ou Instagram, para ter um sticker personalizado.

Gravador de chamadas mais completo. Agora, além de gravar o áudio de uma ligação, ele pode transcrever, resumir e até traduzir o conteúdo.

Apagador de objetos aprimorado. O recurso para remover pessoas e objetos indesejados das suas fotos está mais eficiente, capaz até de remover coisas da frente de um rosto ou trocar a posição de um braço de maneira realista.

Circle to Search com áudio. O já conhecido recurso que facilita pesquisas por coisas na tela do celular também está mais completo, com resultados com mais contexto e a nova busca por músicas (seja que estejam tocando no ambiente ou em um vídeo).

Busca inteligente nas fotos e nas configurações. Dá para dizer, por voz ou texto, por exemplo:

"Ache uma foto do meu gato com uma bandana vermelha"

"Estou com os olhos doloridos" (vai para as configurações de conforto ocular)

Também continuam os recursos que conhecemos no ano passado, como o tradutor de conversas em tempo real e aqueles para criar imagens com IA, como o Esboço para Imagem e o Studio Retrato.

Galaxy S25 Ultra na cor titânio cinza Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Preço alto. O valor de lançamento vai de R$ 11.999, na versão de 256 GB, a R$ 14.999, na de 1TB. Comparando com o do S24 Ultra, do ano passado, são R$ 2.000 a mais. Mas sabemos que aparelhos da Samsung costumam baixar de preço ao longo dos meses ou participar de promoções em datas especiais. A dica é ficar de olho e esperar um bom momento.

S Pen sem Bluetooth. A caneta embutida agora serve "apenas" para seu objetivo principal: escrever, desenhar e selecionar coisas na tela. Até a geração passada, ela também podia ser usada para disparar a câmera, trocar de slides em uma apresentação e outras interações à distância por Bluetooth, que, segundo a Samsung, não eram muito utilizadas. E o celular não tem mais esse suporte, ou seja, mesmo que você tenha um modelo de caneta mais avançado, como a S Pen Pro, os gestos também não vão funcionar.

Galaxy S25 Ultra na cor titânio azul Imagem: Marcella Duarte/UOL

Para quem vale a pena?

Diante de tudo isso, não dá para negar que o Galaxy S25 Ultra é um ótimo celular, com alto desempenho em diversos usos, seja para fazer fotos e vídeos, editar imagens, assistir filmes, jogar e mais. Se dinheiro não for problema, é provavelmente o melhor Android do mercado brasileiro e terá uma vida longa.

Ele não trouxe mudanças de hardware tão impactantes em relação ao S24 Ultra, mas essa é a tendência do estágio de maturidade dos eletrônicos em que vivemos, e acontece em todas as marcas. Já estamos no limite de algumas tecnologias, por exemplo, ninguém precisa de mais que 200 MP em uma câmera de celular.

As empresas têm se esforçado mais para trazer mudanças pontuais e refinamentos que tornem o celular mais fácil de usar e mais útil no dia a dia. Isso quer dizer novos recursos, principalmente aqueles com inteligência artificial —e o Galaxy S25 Ultra está cheio deles.

Minhas novidades favoritas são a nova câmera ultrawide de 50 MP, que faz um modo macro de alta qualidade, o eliminador de barulhos em vídeos, que é útil para produtores de conteúdo, e o Now Brief, que ajuda a organizar a rotina.

Ainda assim, para quem já tem um S24 Ultra, ou até um S23 Ultra, não há necessidade de correr para um upgrade. O lançamento chegou com um preço elevado, que faz sentido para quem tem um modelo mais antigo ou não ultra —e mesmo essas pessoas podem economizar em uma promoção do S24 Ultra, que ainda é um ótimo celular e deve receber os novos recursos (ao menos parte deles) via atualização de software com a One UI 7.0.

Para quem quer gastar menos, a linha também conta com o Galaxy S25 (tela de 6,2, bateria de 4.000 mAh e três câmeras traseiras de até 50 MP) e Galaxy S25+ (versão maior, com tela de 6,7, bateria de 4.900 mAh e as mesmas câmeras), ambos equipados com o Snapdragon 8 Elite.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.