Reino Unido diz querer fortalecer comércio com EUA mesmo com possíveis tarifas de Trump

O Reino Unido busca fortalecer suas relações comerciais com os Estados Unidos, apesar da ameaça do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas sobre países europeus, afirmou a ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves. Em entrevista à Bloomberg, ela destacou que "na última vez que Trump esteve na Casa Branca, o comércio e os investimentos entre nossos países aumentaram", acrescentando ter "plena confiança que isso pode acontecer novamente".

A declaração de Reeves antecede um encontro entre Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, previsto para a quinta-feira em Washington.

Os dois líderes devem discutir temas como a guerra na Ucrânia e possíveis parcerias comerciais entre os países.

Mais cedo, a dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Swati Dhingra, afirmou que o impacto de eventuais tarifas americanas sobre as importações britânicas dependerá de como as empresas repassarão os custos adicionais ao mercado local.