Quaest: Tarcísio venceria Lula em 3 estados, mas é desconhecido para 2026

Possível candidato à presidência, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece à frente de Lula (PT) em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, segundo pesquisa Quaest contratada pela Genial Investimentos.

O que aconteceu

Levantamento foi feito em oito estados e divulgado hoje (26). São eles: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás. Entre os possíveis candidatos da direita, Tarcísio é quem se sai melhor contra Lula se o segundo turno fosse hoje, segundo a Quaest.

Apesar de se mostrar competitivo contra Lula, Tarcísio é desconhecido por grande parte do eleitorado: 47% dos eleitores de Minas dizem não conhecer o governador de São Paulo; 47% do Rio de Janeiro; 58% da Bahia; 46% do Paraná; 51% do Rio Grande do Sul; 60% de Pernambuco e 52% de Goiás.

A Quaest ouviu um total de 10.442 eleitores entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro em São Paulo é de dois pontos percentuais. Nos demais estados, é de três pontos percentuais.

Cenário 1: Lula x Tarcísio

São Paulo

Lula: 30%

Tarcísio: 54%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 14%

Minas Gerais (empate na margem de erro)

Lula: 37%

Tarcísio: 40%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 20%

Rio de Janeiro (empate na margem de erro)

Lula: 39%

Tarcísio: 35%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 24%

Bahia

Lula: 59%

Tarcísio: 25%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 14%

Paraná

Lula: 30%

Tarcísio: 46%

Indecisos: 4%

Branco/nulo: 20%

Rio Grande do Sul (empate na margem de erro)

Lula: 36%

Tarcísio: 41%

Indecisos: 3%

Branco/nulo: 20%

Pernambuco

Lula: 58%

Tarcísio: 26%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 14%

Goiás

Lula: 29%

Tarcísio: 46%

Indecisos: 4%

Branco/nulo: 21%

O instituto também simulou cenários de segundo turno com outros candidatos. Aparecem na pesquisa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, o cantor Gusttavo Lima, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) e os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

Cenário 2: Lula x Bolsonaro

São Paulo

Lula: 36%

Bolsonaro: 45%

Indecisos: 1%

Branco/nulo: 18%

Minas Gerais (empate na margem de erro)

Lula: 40%

Bolsonaro: 42%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 16%

Rio de Janeiro

Lula: 41%

Bolsonaro: 41%

Indecisos: 1%

Branco/nulo: 17%

Bahia

Lula: 59%

Bolsonaro: 26%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 13%

Paraná

Lula: 30%

Bolsonaro: 51%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 17%

Rio Grande do Sul (empate na margem de erro)

Lula: 38%

Bolsonaro: 44%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 16%

Pernambuco

Lula: 57%

Bolsonaro: 31%

Indecisos: 1%

Branco/nulo: 11%

Goiás