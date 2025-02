Papa Francisco tem prognóstico reservado: o que isso significa?

Os boletins médicos diários sobre a saúde do papa Francisco, 88, dizem que ele está estável, apesar da condição crítica. O pontífice tem um prognóstico reservado, o que indica a gravidade do caso.

O que é prognóstico?

O termo é usado em diferentes contextos e indica uma previsão do que pode acontecer no futuro. Com base em dados de realidade e análises atuais, faz-se uma suposição de como algo pode se desenvolver ou do resultado de um processo. Meteorologistas podem fazer um prognóstico climático, enquanto empresas trabalham com prognósticos financeiros.

No ramo médico, o prognóstico indica a provável evolução ou resultado de uma doença. O prognóstico de uma pessoa diagnosticada com câncer, por exemplo, depende de fatores como estágio da doença no momento em que foi descoberta e condição atual de saúde. Quem analisa o caso vai tentar prever como o tumor vai se comportar e qual será a resposta ao tratamento. Estabelecer um prognóstico é importante para escolher a terapia mais adequada.

É a evolução que a gente espera daquele quadro clínico, se ele vai ser de fácil resolução, de resultado satisfatório, ou se vai ser um quadro clínico de evolução desfavorável. Ricardo Bonifácio, infectologista do Hospital Sírio-Libanês

O que é prognóstico reservado?

Nesse caso, a condição de saúde é mais grave. "Habitualmente, a gente usa o termo 'prognóstico reservado' numa possível evolução desfavorável, de difícil reversão", diz o médico. Nos comunicados diários, o Vaticano tem falado sobre o estado de saúde crítico do pontífice, apesar de algumas melhoras e estado estável, ou seja, sem muitas alterações.

Saúde do papa tem potencial de complicação imponderável, disse pneumologista. Segundo Margareth Dalcolmo, que conversou com pessoas próximas a Francisco, o estado de saúde dele tem potencial de se complicar de forma imponderável, embora seja um quadro comum para uma pessoa de 88 anos.

"Esses quadros respiratórios normalmente respondem muito bem à terapêutica instituída. Falo com alguma frequência com brasileiros que trabalham com ele e hoje mesmo conversei com o padre Bruno Lins, que está muito próximo ao papa e é um assessor diretamente ligado a ele. Confirmei todas essas informações e sim, há um potencial de que é imponderável", disse em entrevista ao UOL News, na segunda-feira (17).

Como está o papa Francisco?

O comunicado desta quarta-feira (26) diz que ele teve uma noite tranquila. O pontífice segue em repouso e recebendo oxigênio extra por meio de cateter nasal. Nos últimos dias, não houve novos episódios respiratórios agudos, mas uma insuficiência renal leve foi identificada. O quadro está sob controle.

Papa está internado desde 14 de fevereiro. Ele foi internado para fazer "alguns exames diagnósticos e continuar o tratamento para a bronquite". Nos dias anteriores, ele havia interrompido ao menos três leituras oficiais, relatando falta de ar. Numa delas, no começo do mês, ele disse que uma "forte gripe" o impediu de finalizar um discurso.

Em 2023, Francisco foi hospitalizado três vezes com quadros de bronquite. Naquele ano, ficou internado em um hospital de Roma entre 29 de março e 1º de abril por complicações de uma pneumonia. O religioso sofre com problemas respiratórios e fez uma cirurgia para retirar parte do pulmão quando tinha 21 anos.