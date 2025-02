Prefeitura de SP tenta regularizar demolição de teatro feita sem liberação

A Prefeitura de São Paulo enviou um pedido ao Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de SP) para regularizar a demolição do teatro Ventoforte e da escola de capoeira que funcionava no local, informou o órgão estadual ao UOL hoje.

O que aconteceu

Demolição foi realizada no último dia 13, sem autorização do Condephaat. Segundo o órgão, a liberação era necessária antes da intervenção ter sido feita porque o Parque do Povo é um local tombado pelo Governo de São Paulo desde 1995.

Conselho ainda não analisou o pedido da prefeitura. Entre as medidas impostas pelo Condephaat em uma eventual rejeição da regularização está a aplicação de multas.

Órgão estadual também informou ao UOL que o teatro e a escola de capoeira não eram tombados. Porém, como o imóvel estava localizado em um local tombado, o pedido deveria ter sido feito pelo município.

Procurada pela reportagem, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente disse que enviou ao Condephaat as ações e motivações do que chamou de reintegração de posse no Parque do Povo. Apesar do responsável pelo teatro afirmar que o espaço foi montado em 1984, o município afirma que a estrutura foi construída em 2012 e na época do tombamento, em 1995, funcionava apenas uma tenda.

A prefeitura diz ainda que o imóvel estava abandonado e que não havia indícios de uso cultural ou teatral. "Pelo contrário, o local era utilizado para atividades irregulares, como comércio de bebidas alcoólicas e estacionamento não autorizado, sem o conhecimento da administração municipal", diz um trecho do comunicado. A secretaria também afirma que o espaço desrespeitava resolução do próprio Condephaat, que proíbe construções com mais de dois pavimentos ou 10 m de altura.

Falta de notificação

Claudeir Gonçalves, responsável pelo imóvel, afirmou ao UOL no último dia 16 que não foi notificado da demolição. A Prefeitura de São Paulo nega e diz ainda que ele assinou um documento sobre a decisão do município.

O advogado Carlos Alberto Santos Sousa, que representa Claudeir, argumentou que foi montada uma lanchonete para arrecadar dinheiro e bancar a manutenção do teatro. A prefeitura também alega que não apresentaram documentação que comprovasse o direito de uso do imóvel.

O teatro estava com as atividades pausadas, mas guardava um acervo de 40 anos de trabalhos. "Embaixo desses escombros há cenários, figurinos, peças de décadas de arte", diz Ademir de Castro, 54, educador que frequentou o grupo por 27 anos. Quando o UOL visitou o local no dia 16, um piano havia sido destruído pela ação da prefeitura.