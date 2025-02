Após ser detido pela Polícia da Câmara, homem saiu de cadeira de rodas

Do UOL, em Brasília

Um homem que entrou na sala onde ocorria a eleição da presidência da bancada evangélica para protestar pelo fim da escala 6 x 1 foi removido a força pela Polícia Legislativa. Carregado por quatro agentes, ele precisou de cadeira de rodas para ser levado à enfermaria.

O que aconteceu

Luiz de Jesus dos Santos estava com os braços feridos. O Braço direito precisou ser completamente enfaixado e o esquerdo estava amparado por uma tipoia.

O socorro inicial ocorreu na delegacia da Polícia Legislativa. Na sequência, ele foi encaminhado para o Centro de Atendimento Médico da Câmara porque precisa de maiores cuidados.

Os ferimentos foram consequência da forma como se deu a remoção. Cercado por agentes, Luiz foi agarrado e derrubado. Em seguida, quatro policiais legislativos agarram pernas e braços e o homem foi carregado por quase três minutos.

Luiz se queixou de falta de ar enquanto era carregado por policiais legislativos Imagem: Reprodução

A situação revoltou o Luiz. Aos berros, ele xingava os agentes de "canalhas". Quando os policiais legislativos carregavam o homem por 1 minuto e 23 segundos, houve queixas de dificuldades para respirar. "Está faltando ar, pelo amor de deus!"

As reclamações foram ignoradas. Ele continuou sendo carregado até chegar na delegacia da Polícia Legislativa pouco antes das 21 horas. No local, foram prestados os primeiros socorros.

O quadro dele exigia maiores cuidados e houve encaminhamento para o Centro de Atendimento da Câmara. A Polícia Legislativa informou que só pode comentar o caso se houver autorização do setor de comunicação da Câmara. A assessoria de imprensa do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) foi procurada, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem. Qualquer posicionamento será incluído.

Luiz deixou a Câmara por volta das 23 horas. Ele pediu a presença da advogada enquanto esteve com os policiais legislativos.

Os policiais legislativos eram xingados de "canalhas" enquanto removia Luiz Imagem: Reprodução

Como tudo começou

Luiz apareceu pela primeira vez no corredor da sala da votação da bancada evangélica. Ele tinha uma faixa verde na mão e gravava um vídeo contra a jornada 6 x 1.

O homem usava uma camiseta onde se lia VAT. A sigla significa Vida Além do Trabalho e integrantes do movimento estavam na Câmara para participar de uma coletiva que a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) convocou depois de apresentar o projeto para acabar com a escala 6 x 1 na tarde de ontem.

Luiz entrou na sala da eleição da bancada evangélica no momento do pronunciamento do vencedor da eleição. O homem começou a gritar que se os deputados defendem de fato a vida, devem apoiar a proposta.

Ele falava tão alto que dificultava a compreensão do que era dito ao microfone. Os policiais legislativos cercaram o manifestantes e tirara Luiz do local a força.

Já no corredor, houve princípio de confusão. O homem foi rendido e levado carregado por quase três minutos. As imagens mostram um policial com o rosto sangrando, mas não houve confirmação que o ferimento foi provocado por Luiz.