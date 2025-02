Polícia alemã fica em alerta após Estado Islâmico convocar ataques no Carnaval

BERLIM (Reuters) - A polícia da Alemanha está em alerta máximo antes das tradicionais celebrações de Carnaval do país nesta semana, depois que as mídias sociais ligadas ao grupo militante Estado Islâmico convocaram ataques contra os foliões em Colônia e Nuremberg, segundo porta-vozes da polícia.

O jornal Bild informou que um site de propaganda em língua alemã administrado pelo EI publicou uma imagem de colagem criada por computador pedindo aos espectadores que "escolham seu próximo alvo de ataque" e listou as datas e os locais dos próximos eventos de Carnaval.

O Festival do Amor, planejado para o início de março na cidade holandesa de Roterdã, também foi listado como alvo na colagem que apresentava uma faca ensanguentada e a hashtag #LetsSlaughter (vamos massacrar).

A Alemanha sofreu uma série de ataques de alto nível, incluindo um atropelamento e esfaqueamentos, com conexões islâmicas no período que antecedeu as eleições nacionais de 23 de fevereiro.

As comemorações do Carnaval, que duram uma semana e começam na quinta-feira, ocorrem em algumas regiões predominantemente católicas do sul e do oeste da Alemanha, com os foliões lotando as ruas para festejar, consumir grandes quantidades de álcool e dançar.

É particularmente popular em cidades da Renânia, como Colônia e Duesseldorf, onde as festividades atingem o auge na "Segunda-feira Rosa" na próxima semana, com dezenas de milhares de pessoas participando de desfiles de rua com carros alegóricos cômicos ou satíricos.

A polícia de Colônia disse que o planejamento operacional para os eventos está sendo adaptado para levar em conta a ameaça, mas disse que a colagem poderia ser um alarmismo com o objetivo de perturbar a população e não uma evidência de uma ameaça iminente.

Mais de 1.400 policiais estarão posicionados em pontos de acesso conhecidos, os serviços de emergência estarão em pleno vigor e haverá revistas pessoais e de bolsas dos frequentadores do Carnaval.

Os organizadores do Carnaval na cidade de Nuremberg, na Baviera, disseram na quarta-feira que um evento que foi alvo do site relacionado ao EI, o International Carnival Parade, foi cancelado devido a preocupações expressas pelo local.

Cerca de 50 pessoas eram esperadas no evento no Saigon Bar, no centro de Nuremberg, disse o organizador Global Locals.

A polícia de Nuremberg disse que está ciente das ameaças do Estado Islâmico, que estão sendo avaliadas pelos serviços de segurança do Estado.

Eles disseram que não havia indicação de um plano concreto para um ataque iminente.

(Reportagem de Miranda Murray)