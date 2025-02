PF investiga família de MG por imigração ilegal de 669 pessoas aos EUA

Uma família de Governador Valadares, interior de Minas Gerais, foi alvo de uma operação da PF, hoje, por supostamente organizar a imigração ilegal de 669 pessoas aos EUA.

O que aconteceu

A Polícia Federal não esclareceu se as 669 pessoas chegaram aos EUA ou a tentativa de imigração ainda estava em andamento.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Governador Valadres, dois no Espírito Santo e um no DF. Os policiais também apreenderam passaportes, confiscaram bens que, somados, podem chegar a R$ 43 milhões e bloquearam contas bancárias.

Nas fotos divulgadas pela PF também é possível ver que os agentes apreenderam duas armas e pacotes de munição.

As pessoas eram enviadas aos EUA por meio do México. A investigação aponta que o grupo contava com núcleos especializados para manutenção do esquema criminoso.

26.fev.2025 - Material apreendido pela PF Imagem: Divulgação

O grupo seria dividido nos seguintes núcleos: captação de imigrantes, compra de passagens aéreas, reservas de hotéis, falsificação de documentos públicos e criação de contas bancárias em nome de terceiros para o recebimento de valores.

Mais de 1.500 pessoas, entre maiores e menores de idade, são apontadas pela PF como vítimas da organização.

Os envolvidos no grupo podem responder pelos seguintes crimes: participação em organização criminosa, promoção de migração ilegal, envio irregular de crianças ou adolescentes para o exterior, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsificados.