Pesquisadora expõe produção musical brasileira no exterior que vai "além da Bossa Nova"

Priscilla Barbosa é cantora, comunicadora e mestranda em História da Arte pela Universidade de Barcelona, na Espanha, onde desenvolve um projeto sobre a produção musical brasileira na diáspora. Esses artistas contribuem para a "internacionalização da música brasileira", afirma a pesquisadora em entrevista à RFI.

Em Barcelona, Priscilla também coordena há três anos o projeto cultural "Más allá de la Bossa Nova" ("Para além da Bossa Nova", em português). A proposta, que visa superar clichês e mostrar ao público internacional a diversidade da música brasileira, nasceu de suas observações como cantora na Espanha.

Segundo ela, o público pedia essencialmente para tocar "Bossa Nova" e ela teve vontade de "ampliar um pouco o espectro de conhecimento acerca da música brasileira". Priscilla Barbosa quis dar mais destaque à "raiz afro da música brasileira" e, diante da "invisibilidade que ainda tem da produção musical feminina", à contribuição de cantoras e compositoras brasileiras ao longo da história.

Ela começou dando palestras e hoje divulga esse trabalho em programas de rádio em espanhol, transmitido pela Rádio Corbera de Barcelona, e em português, pela Rádio da Universidade de São Paulo, mas também pelas redes sociais. Com o tempo, o projeto foi se desenvolvendo e abraçou também o trabalho de músicos brasileiros da diáspora, isto é, artistas radicados principalmente na Europa.

"Me veio assim uma 'Eureka'. Eu falei: 'tem um monte de gente que está produzindo aqui. Eu vou tocar música desses músicos também'", lembra. Ela conta que a partir dessa decisão, "o programa de rádio ganhou um corpo que eu nem imaginava".

Universo musical da diáspora brasileira

A produção musical da diáspora brasileira acabou virando o tema do mestrado de Priscilla Barbosa na Universidade de Barcelona. Nas entrevistas que tem feito com os músicos, a pesquisadora tem observado "uma série de temáticas abordadas com esse olhar de quem está de fora" e com qualidade, garante. Márcio Faraco, radicado em Paris, está entre os músicos citados pela pesquisadora.

Os compositores brasileiros no exterior acabam fazendo uma fusão de estilos. Segundo ela, esses artistas já fazem há muito tempo "a internacionalização da cultura brasileira", proposta recentemente pelo Ministério da Cultura.

Em visita recente a Paris, Priscilla Barbosa deu um concerto e fez uma palestra sobre essa produção além da Bossa Nova, focada também nas contribuições femininas e afrodescendentes à música brasileira. A viagem visava também conhecer e se "conectar com esses músicos (brasileiros na França) que estão aqui, para conversar com eles, ouvir as histórias deles" e ampliar o universo dessa música brasileira da diáspora.