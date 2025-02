Quaest: Gusttavo Lima vence ou empata com Lula em cinco estados

Do UOL, em São Paulo

O cantor Gusttavo Lima (sem partido) venceria ou empataria tecnicamente dentro da margem de erro com o presidente Lula (PT) em cinco estados, de acordo com simulações de segundo turno realizadas em pesquisa feita pela Quaest e contratada pela Genial Investimentos.

O que aconteceu

Pesquisa realizada em oito estados foi divulgada nesta quarta (26). De acordo com as simulações, o sertanejo derrotaria o petista ou tem cenário de empate técnico em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.

Lula venceria Gusttavo Lima em três estados. Ele ganharia do cantor na Bahia, no Rio de Janeiro e em Pernambuco.

A Quaest ouviu um total de 10.442 eleitores entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais em todos os estados pesquisados, exceto em São Paulo, que é de dois pontos.

São Paulo (empate na margem de erro)

Lula: 35%

35% Gusttavo Lima: 39%

39% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo: 24%

Minas Gerais (empate na margem de erro)

Lula: 37%

37% Gusttavo Lima: 43%

43% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo: 18%

Rio de Janeiro

Lula: 41%

41% Gusttavo Lima: 30%

30% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo: 27%

Bahia

Lula: 57%

57% Gusttavo Lima: 26%

26% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo: 15%

Paraná

Lula: 28%

28% Gusttavo Lima: 47%

47% Indecisos: 4%

4% Branco/nulo: 21%

Rio Grande do Sul (empate na margem de erro)

Lula: 36%

36% Gusttavo Lima: 41%

41% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo: 21%

Pernambuco

Lula: 57%

57% Gusttavo Lima: 28%

28% Indecisos: 1%

1% Branco/nulo: 14%

Goiás

Lula: 25%

25% Gusttavo Lima: 55%

55% Indecisos: 4%

4% Branco/nulo: 18%

Lula X Marçal

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) também venceria ou empataria com Lula em cinco estados. A Quaest aponta que este cenário ocorreria em uma eventual disputa de segundo entre os dois em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.

Lula venceria Marçal em três estados. Ele ganharia do ex-candidato a prefeito da capital paulista na Bahia, no Rio de Janeiro e em Pernambuco.

São Paulo

Lula: 34%

34% Pablo Marçal: 41%

41% Indecisos: 3%

3% Branco/nulo: 22%

Minas Gerais (empate na margem de erro)

Lula: 38%

38% Pablo Marçal: 40%

40% Indecisos: 3%

3% Branco/nulo: 19%

Rio de Janeiro

Lula: 42%

42% Pablo Marçal: 33%

33% Indecisos: 1%

1% Branco/nulo: 24%

Bahia

Lula: 60%

60% Pablo Marçal: 24%

24% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo: 14%

Paraná

Lula: 30%

30% Pablo Marçal: 44%

44% Indecisos: 4%

4% Branco/nulo: 22%

Rio Grande do Sul (empate na margem de erro)

Lula: 37%

37% Pablo Marçal: 41%

41% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo: 20%

Pernambuco

Lula: 59%

59% Pablo Marçal: 26%

26% Indecisos: 1%

1% Branco/nulo: 14%

Goiás