Ela tem doença que distorce olfato: 'Marido tem cheiro de caldo de galinha'

A Covid-19 ainda era um mistério a ser desvendado por pesquisadores de todo o mundo quando a dubladora e diretora de dublagem Ana Paula Cadamuru, 31, contraiu a doença em junho de 2020. Os sintomas foram leves, mas a vida da paulistana não seria mais a mesma a partir daquela data.

Só notei que tinha alguma coisa errada quando fui à padaria, que fica literalmente a um quarteirão da minha casa. Cheguei lá sem conseguir respirar, sem fôlego. Fui ao médico e realmente estava com Covid. Logo depois veio a falta de olfato e paladar, conta Ana Paula.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

A anosmia, ausência de olfato e paladar, persistiu em Ana Paula por mais três meses, porém outra surpresa chegaria, mas sem data para ir embora.

"Era outubro. Passei no mercado e comprei nuggets para jantar, e quando fui fritar ficou um cheiro de podre horrível. Imaginei que estava estragado, mesmo na validade. Falei para a minha mãe não entrar na cozinha porque precisava limpar tudo, que estava um cheiro de podre. Ela perguntou que cheiro e disse que estava normal", lembra.

O episódio na cozinha foi a abertura para ela perceber outras situações que estava vivenciando, como não conseguir tomar banho devido ao cheiro do xampu e do sabonete.

"Aí começou o inferno na minha vida. Em outubro estava em um momento muito estressada com a anosmia, porque não sentir cheiro e gosto já é chato, mas quando voltou tudo bagunçado, e ruim, comecei a entrar em pânico e desespero. Não sabia o que estava acontecendo".

A dubladora conta que procurou cinco especialistas da área de otorrinolaringologia, mas saiu aborrecida das consultas.

Todos os médicos que fui e expliquei que estava sentindo gostos e cheiros horríveis em tudo, disseram para eu procurar um psiquiatra, pois eu estava alucinando por causa do trauma de ter pegado Covid. Fiquei muito brava. Eu não estava alucinando, eu sei que estou sentindo. Não sou louca.

Desacreditada e sem saber o que estava acontecendo, Ana Paula buscou explicações na internet: "Me deparei com alguns artigos científicos que falavam sobre parosmia e os distúrbios olfativos e palatares, e os meus sintomas condiziam com aquilo".

A parosmia é um distúrbio caracterizado pela distorção do olfato e paladar. Ana Paula viu em uma consulta psiquiátrica o caminho para o diagnóstico. "Como já tinha ansiedade, conversei com a minha psiquiatra e falei o que achava que tinha. Por sorte ela já tinha um conhecimento sobre a parosmia e me encaminhou para um neurologista. Fizemos um trabalho durante muito tempo usando remédios para tentar resolver a situação e deixar mais ameno para mim", conta.

Ela também procurou nas redes sociais quem passava pela mesma situação. "Achei um grupo no Facebook que tinha mil pessoas que sofriam de parosmia. Era de apoio, ninguém sabia quando ia se curar, e se ia se curar. É bem tenso, porque tem pessoas que com seis meses ficaram bem, mas tem uma senhora que está assim há 20 anos. Qual deles eu sou?", questiona.

Marido tem cheiro de caldo de galinha

Conviver com a parosmia há quase cinco anos é um desafio para Ana Paula, que acumula histórias relacionadas aos cheiros distorcidos. Atualmente, ela consegue sentir apenas o odor 'natural' do manjericão.

"O desinfetante tem cheiro de pamonha e o meu sabonete tem cheiro de pastel. O perfume do meu marido tem cheiro de caldo de galinha, parece que estou dormindo ao lado do 'Frangolino' (personagem de desenho animado). Não sinto cheiro de suor, então fico extremamente insegura, porque não sei nunca se estou fedendo ou incomodando alguém com o meu cheiro".

Ana perdeu o olfato e o paladar e, quando conseguiu voltar a sentir cheiros, desenvolveu a parosmia Imagem: Arquivo Pessoal

E no meio das dificuldades, ainda sobra lugar para olhar a situação com bom humor. "A parte boa é que as minhas amigas estão começando a ter filhos e eu não sinto cheiro de cocô, então troco a fralda da molecada. Acaba que sou o amor da vida das mamães."

Vídeo viraliza

Com o intuito de compartilhar informação sobre a parosmia, Ana Paula publicou vídeo, que viralizou nas redes sociais, onde fala da relação com o distúrbio e que o caso foi pesquisado pela Universidade de São Paulo (USP).

"Em 2022 vi o anúncio que pesquisadores da USP estavam procurando pessoas que sofriam de sequelas da Covid-19, relacionadas ao olfato e paladar, para fazer um estudo. A gente fez um tratamento por quatro meses", conta.

O primeiro teste feito durante a pesquisa revelou que ela tinha apenas 5% do olfato em funcionamento. "Eles me davam cheirinhos para fazer terapia olfativa em casa também. Quase que uma reprogramação do cérebro para entender qual cheiro devia sentir. Foi difícil para mim. Meu cérebro deve ser muito complicado, porque já são cinco anos e não me recuperei".

Ana Paula, que dá voz a personagens de filmes, como Moana 2, e doramas como Médicos em Colapso e Pousando no Amor, deseja ter novamente uma vida 'normal'.

"Sigo com parosmia, mas estou trabalhando para tentar, pelo menos, conseguir aprender a conviver e lidar com isso de forma mais leve e tranquila. Reaprender e entender os gostos e cheiros diferentes que sinto agora e conseguir comer como uma pessoa normal", disse Ana Paula, que precisa tomar suplemento para amenizar os efeitos do distúrbio à alimentação.

Entenda a parosmia

O cheiro é resultado da interação dos receptores sensoriais (neurônios) do nervo olfatório com as partículas de odor presentes no ar. O cérebro recebe a mensagem e a transforma em percepção olfativa.

A parosmia pode ocorrer a partir de um trauma na região do nervo olfatório ou em decorrência de doenças bacterianas, ou virais. O distúrbio é como se fosse um ruído na mensagem entre emissor e receptor.

"As pessoas têm uma memória olfativa coletiva de acordo com a correlação da memória com o produto. Por exemplo, vê laranja e canela, sabe a diferença, sabe identificar o cheiro. Ocorre que quando existe um problema neurológico, no nervo do olfato, a pessoa sente o cheiro olhando outro produto, que não tem o cheiro que ela conhece", explica o médico otorrinolaringologista Jammal Azzam, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.

Azzam explica que não há tempo determinado para o fim do distúrbio e o tratamento clínico é individualizado: "A gama de variação de situações é muito grande e não pode ser única. Existe o treinamento olfativo, que faço e prescrevo, mas também existem medicamentos via local e oral. Não há cirurgia".

Treinamento olfativo

O estudo que Ana Paula participou foi desenvolvido pela naturóloga e especialista em neurociências Viviane Castello Branco Pereira, como parte integrante do projeto de mestrado do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da USP, na área de Psicologia Experimental - Sensação, Percepção e Cognição, e utilizou técnica de treinamento afetivo olfativo.

A pesquisadora, que atua há 20 anos com a prática clínica interdisciplinar, trabalhava com técnicas como aromaterapia, que envolve a olfação de substâncias odorantes, integrada à meditação e à respiração, e começou a receber pacientes com problemas no olfato, que fizeram um longo percurso com especialistas e não encontraram respostas para o que sentiam.

"Era muito comum as pessoas chegarem dizendo: 'procurei muitos profissionais e você é a minha última opção'. A busca por diagnóstico, assistência, compreensão e acolhimento, saber o que estava acontecendo com eles motivou a fazer o mestrado", relata.

Nunca vou esquecer um paciente que trouxe um relato muito emocionado, da primeira vez que ele foi encontrar o pai depois da pandemia e não conseguiu sentir o cheiro do pai. Ele disse: 'justo o meu pai, a pessoa mais cheirosa do mundo'. O impacto das doenças do olfato não é só voltar a sentir o cheiro, é o que isso significa na nossa vida, todas as nuances sociais e afetivas que a gente perde.

A pesquisa começou pouco antes do início da pandemia de Covid-19, mas, com a sintomatologia de olfato e paladar atribuída à doença, o estudo teve como foco pacientes com distúrbios olfativos após infecção pelo coronavírus.