Papa Francisco tem noite tranquila no hospital e argentinos rezam por ele

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, em estado crítico lutando contra uma pneumonia dupla, teve uma noite tranquila no hospital e está descansando, disse o Vaticano nesta quarta-feira.

O papa de 88 anos está passando seu 13º dia no hospital Gemelli de Roma, a mais longa estadia hospitalar de seu papado de quase 12 anos.

"O papa teve uma noite tranquila e está descansando", disse o Vaticano em uma declaração de uma frase que não forneceu mais detalhes.

Na terça-feira, o Vaticano afirmou que o pontífice permanecia em estado crítico pelo quarto dia consecutivo, mas encontrava-se estável e não havia tido nenhuma outra crise respiratória.

O prognóstico do papa, disse o Vaticano na terça-feira, segue "cauteloso". Mas seus parâmetros hemodinâmicos, uma medida do funcionamento do sistema circulatório de seu corpo, também estavam "estáveis".

Francisco, que é papa desde 2013, é argentino e o primeiro pontífice católico das Américas. Na noite de terça-feira, muitos membros da comunidade argentina de Roma se reuniram na Igreja Nossa Senhora das Dores para rezar por ele.

"Oramos por sua saúde, para que ele possa continuar a governar a Igreja", disse o reverendo Mario Aler, que se referiu ao Ano Santo Católico de 2025. "(Francisco) deve continuar a acompanhar esse importante evento para toda a Igreja", afirmou ele.

A embaixadora do Paraguai no Vaticano, Romina Taboada Tonina, que estava participando da cerimônia, chamou o papa de "um grande líder, sem dúvida".

"Não apenas para os católicos, mas ele também é um grande líder político", disse ela.

No Vaticano, na noite de terça-feira, centenas de pessoas se reuniram na Praça de São Pedro para uma cerimônia de oração com a presença de peregrinos e figuras importantes da Igreja. O evento está sendo repetido diariamente nesta semana.

PAPA CONTINUA TRABALHANDO NO HOSPITAL

A pneumonia dupla é uma infecção grave dos dois pulmões que pode inflamar e causar cicatrizes, dificultando a respiração. O Vaticano disse que a infecção do papa é "complexa" e causada por dois ou mais microorganismos.

Francisco sofreu vários problemas de saúde nos últimos dois anos. Ele é propenso a infecções pulmonares porque desenvolveu pleurisia quando era um jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

Francisco tem trabalhado ocasionalmente no hospital, pois os negócios do Vaticano continuam em ritmo acelerado durante sua doença. O Vaticano anunciou várias novas nomeações na terça-feira que precisariam da aprovação do papa.

(Reportagem adicional de Claudia Chieppa e Malgorzata Wojtunik)