Francisco teve 'melhora leve' e superou insuficiência renal, diz boletim

Do UOL, em São Paulo

O papa Francisco teve uma "melhora leve e contínua" em seu estado de saúde, de acordo com o novo boletim médico divulgado pelo Vaticano na tarde desta quarta-feira (26).

O que aconteceu

As condições de saúde de Francisco tiveram uma leve melhora, e a insuficiência renal que o atingia foi resolvida. A informação foi confirmada em nota pelo Vaticano no mais recente boletim médico do pontífice.

Nas últimas 24 horas o Santo Padre passou por exames de tomografia e laboratoriais. A tomografia do tórax apresentou uma "evolução normal do quadro inflamatório pulmonar". Os exames laboratoriais e de sangue mostraram melhora, segundo o Vaticano.

O Santo Padre continua com oxigenoterapia de alto fluxo e, até o momento, não apresentou crises respiratórias asmáticas. A fisioterapia respiratória continua. Apesar da leve melhora, o prognóstico permanece reservado. Durante a manhã, o Santo Padre recebeu a Eucaristia. A tarde foi dedicada às atividades de trabalho.

Nota da Igreja Católica

Internação mais longa do papa Francisco

A autoridade máxima do Vaticano está internada desde o dia 14 com uma pneumonia bilateral. O papa, de 88 anos, segue em observação no Hospital Gemelli de Roma e seu prognóstico segue "reservado"

O Papa passa pela sua mais longa internação desde que tomou posse no Vaticano, em 2013. Ele já passa pela quarta hospitalização durante o papado, da última vez ele havia ficado três dias internado por conta de uma bronquite. No ano passado, Francisco alarmou a igreja após sofrer uma série de quedas. Em 2021 ele ficou dez dias recluso para se submeter a uma cirurgia no intestino.

Papa tem carta de renúncia pronta caso saúde o impeça de seguir no cargo

Carta de renúncia ao cargo de líder da Igreja Católica está pronta. Papa Francisco assinou a carta há cerca de dez anos. Foi o próprio pontífice que confirmou a existência do documento em entrevista ao jornal espanhol ABC, em dezembro de 2022. Carta está de posse do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. "Assinei a renúncia e disse a ele: 'em caso de impedimento médico ou algo assim, aqui está minha renúncia. Você a tem'", declarou Francisco.

Na ocasião, Francisco afirmou não ter receio que o mundo saiba da existência de sua carta de renúncia. "É por isso que estou contando, para que saibam", disse, ressaltando não saber o que Parolin fez com o documento.