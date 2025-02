Ronilso: Papa divulgar boletim tem dimensão política e remédio contra fakes

A divulgação de boletins médicos diários, e o pedido por mais transparência feito pelo Papa Francisco, é algo absolutamente novo e um remédio contra as fake news, avaliou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (26).

É da própria característica do Papa Francisco ser realmente mais transparente. Francisco foi quem trouxe um ar novo para a Igreja Católica, certamente o mais progressista desde Paulo VI. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

O Papa Francisco está internado devido a uma pneumonia dupla no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. A pedido do próprio religioso, o Vaticano quebrou a tradição e tem fornecido atualizações diárias sobre sua condição. Dois dos médicos que tratam de Francisco também deram uma entrevista coletiva em 21 de fevereiro, data em que o próprio papa ordenou a divulgação.

O Papa Francisco também é muito esperto politicamente, e eu acho que [essa iniciativa tem]uma dimensão importante. Francisco tem plena consciência do momento político global, ele não tem dúvidas de que a igreja tem uma posição muito mais aberta e progressista, se comparado ao passado recente da igreja católica. Isso significa uma mudança, é uma referência importante.

E aí eu falo isso para chegar na questão da transparência dos boletins: é importante que as pessoas tenham um relato que vem do próprio Papa, a partir da sua equipe médica, sobre a real situação da sua condição de saúde. As especulações também são muitas. E ele diz, sem reter nada, ser o mais transparente possível para que as pessoas saibam, tenha uma fonte direta, que é o próprio Papa, para dizer como ele está.

Quando eu vi a equipe médica numa entrevista coletiva, para mim, extremamente foi algo muito novo. Meu Deus, eu já vi dois papas, isso é algo muito significativo. Então, eu colocaria essa dimensão também, com relação a embates políticos. É um remédio, um antídoto contra qualquer possibilidade com relação a especulações e fake news à saúde do Papa. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

No dia 22 de fevereiro, um dos boletins médicos divulgados pela Santa Fé forneceu detalhes do estado de saúde do Papa, como o uso de oxigênio de alto fluxo e sua necessidade de transfusões de sangue, e até descreveu uma "crise respiratória prolongada semelhante à asma".

Histórico do Vaticano

O papa João Paulo 2º, cujo papado durou de 1978 a 2005, teve tremores visíveis por anos antes que o Vaticano finalmente confirmasse em 2003 que ele tinha mal de Parkinson. Além disso, um câncer de estômago que afligiu o papa João 23 por pelo menos oito meses só foi revelado muito depois de sua morte em 1963, conforme mostrou a reportagem da agência de notícias Reuters.

