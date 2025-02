Vídeos de panelaço contra Lula são antigos, e não desta semana

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar vídeos do que afirmam ser um panelaço contra Lula (PT) durante o pronunciamento feito pelo presidente na última segunda-feira (24) no rádio e na TV.

As peças desinformativas reúnem vídeos antigos de protestos contra Lula e até contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que dizem os posts

Uma das publicações traz a seguinte legenda: "Brasileiros reagem ao pronunciamento do presidente Lula". O vídeo, feito de um apartamento, registra gritos como "Ladrão" e "Seu corrupto". Enquanto Lula faz um pronunciamento pela TV, um homem diz: "É um ladrão mentindo pra cacete". O post foi publicado na terça-feira (25), dando a entender que o protesto ocorreu um dia antes.

O segundo post também traz o vídeo de um panelaço, também gravado de um apartamento. Um homem diz: "Esquerdinha, panelaço é assim, ó". Não há qualquer indício do local ou de maiores detalhes do contexto da filmagem. A publicação também foi feita na terça-feira (25).

Por que são falsos

Vídeo registra protesto contra Lula no ano passado. O primeiro post exibe um trecho de um discurso de Lula onde é possível identificar parte de uma frase dita por ele: "Lançamos o Pé-de-Meia, uma poupança para dar às famílias". Uma busca no Google por esta expressão (aqui) remete ao pronunciamento feito pelo presidente em 28 de julho de 2024, que marcou um ano e meio de sua gestão (aqui, aqui e abaixo, a partir de 2min25). Em sua fala, Lula reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal, criticou o governo Bolsonaro e disse que o Brasil "se reencontrou com a civilização" (aqui).

Lula usa roupa diferente. Outros indícios de que se tratam de pronunciamentos diferentes é a roupa usada pelo presidente e o local onde foi gravado. No pronunciamento retratado pelo conteúdo desinformativo, o presidente está usando gravata e tem como fundo uma estante com livros e uma bandeira. Já na fala desta semana, Lula não usa gravata e está em uma sala maior, com uma parede envidraçada (veja abaixo).

Pronunciamento de Lula em 2024 reproduzido em post desinformativo (à esquerda) e o desta semana (à direita) Imagem: Reprodução

Outro post mostra panelaço contra Bolsonaro em 2020. Por meio de uma busca reversa (aqui), verifica-se que o segundo vídeo foi gravado no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, e postado originalmente no X (antigo Twitter) em 18 de março de 2020 (aqui e abaixo). Neste dia, o então presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um panelaço em diversas cidades do país (aqui, aqui e aqui). O ato havia sido marcado para as 20h30, mas as manifestações começaram já à tarde, quando o presidente e alguns ministros participaram de uma entrevista coletiva sobre a pandemia de covid-19. Na peça enganosa, é possível ouvir "Fora, Bolsonaro" pouco antes de o homem dizer "Esquerdinha...".

Ensinando à esquerda como se faz um panelaço. pic.twitter.com/oKVOSoHRBw -- Maurizio Spinelli (@spinellirio) March 19, 2020

Lula anunciou novidades em programas sociais. No pronunciamento feito na última segunda-feira (24), o presidente disse que 100% dos remédios do Farmácia Popular serão gratuitos. Lula ainda afirmou que a primeira parcela do programa Pé-de-Meia, no valor de R$ 1.000, seria paga no dia seguinte (aqui, aqui e abaixo).

Viralização. As publicações enganosas tinham, respectivamente, 4.500 e 7.700 curtidas no Instagram até a tarde desta quarta-feira (26).

