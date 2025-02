Os minerais raros por trás da pressão dos EUA à Ucrânia

Em meio à crescente competição com a China por minerais estratégicos, o governo Trump intensificou seus esforços para garantir o acesso a esses recursos, e está por trás disso a pressão à Ucrânia para compartilhar receitas minerais. A busca por minerais críticos tornou-se um ponto central da política externa dos EUA, com o governo buscando diversificar as cadeias de suprimentos fora do controle chinês. A China domina a produção de muitos desses minerais, o que gerou preocupações sobre a dependência dos EUA.

Minerais críticos na Ucrânia: A Ucrânia possui uma variedade de minerais considerados "críticos" devido à sua importância na fabricação de tecnologias, sistemas de defesa e energia verde. Exemplos desses minerais incluem cobre, níquel, lítio e titânio.

Lítio: A Ucrânia é apontada como tendo mais lítio do que qualquer outro país europeu, com reservas estimadas em 500.000 toneladas. O lítio é essencial para a produção de baterias, especialmente para veículos elétricos.

Titânio: Em 2019, a Ucrânia forneceu 7% do titânio global, um metal utilizado na construção de usinas nucleares e aeronaves.

Grafite: Antes da invasão russa, a Ucrânia era responsável por um quinto da produção global de grafite, um material chave para usinas nucleares e baterias de veículos elétricos.

Terras raras (REEs): Embora os detalhes exatos das reservas de terras raras na Ucrânia sejam incertos devido à guerra, avaliações pré-guerra indicaram a presença de REEs em depósitos minerais ucranianos. Dados minerais ucranianos citam a presença de cério, neodímio, érbio, ítrio e lantânio. As terras raras são utilizadas em diversos produtos, desde smartphones e dispositivos eletrônicos até veículos elétricos, turbinas eólicas e sistemas de armas.

Interesse de Trump: Donald Trump demonstrou interesse em obter minerais da Ucrânia, referindo-se a um acordo sobre "terras raras". No entanto, ele não especificou quais minerais específicos deseja. O interesse de Trump pode estar relacionado à tentativa dos EUA e da Europa de reduzir a dependência da China, que é o maior processador de REEs do mundo.

Importância estratégica: Os minerais críticos são fundamentais para a transição global para energia verde e para a segurança nacional. Para atingir as metas de emissão zero até 2030, será necessário aumentar significativamente a produção de cobre, lítio, níquel e cobalto.

Oportunidades de investimento: A Ucrânia tem buscado investimentos para desenvolver seu setor mineral. Antes mesmo da guerra, o governo ucraniano ofereceu parcerias em minerais críticos a governos aliados e a Trump. Leia mais (reportagem em inglês na Sky).

Trump busca cortes radicais no governo dos EUA

O governo Trump ordenou que agências federais implementassem grandes demissões de funcionários, com o objetivo de reduzir drasticamente os gastos públicos. Elon Musk, à frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), prometeu cortes de gastos ainda maiores. As medidas incluem o possível cancelamento de contratos e a alienação de propriedades governamentais. A iniciativa de Musk de exigir que funcionários listem suas realizações semanais gerou controvérsia e confusão.

Israel e Hamas realizam troca de reféns e prisioneiros

Israel recebeu os corpos de quatro reféns mantidos em Gaza como parte da fase inicial do acordo de cessar-fogo. Em contrapartida, Israel libertou prisioneiros palestinos na Cisjordânia. Os corpos dos reféns foram submetidos a testes de DNA para confirmação de suas identidades. A troca marca o fim da primeira fase do acordo, que previa a libertação de 33 reféns israelenses em troca de aproximadamente 1.900 prisioneiros palestinos.

Alexa+ aposta no futuro da IA

A Amazon revelou a Alexa+, uma versão aprimorada de sua assistente virtual com recursos de IA generativa. A Alexa+ tem como objetivo realizar tarefas complexas de forma autônoma, como reservar restaurantes e agendar serviços. A Amazon espera que o Alexa+ impulsione a relevância de sua assistente virtual, que tem enfrentado dificuldades em gerar receita significativa. No entanto, desafios técnicos e a necessidade de superar as limitações da IA atual podem ser obstáculos para o sucesso da Alexa+.

Robôs inspirados na natureza

Inspirados em colêmbolos, pequenos insetos conhecidos por sua capacidade de pular, pesquisadores da Universidade de Harvard desenvolveram um microrrobô capaz de saltar até 23 vezes o comprimento do seu corpo. O robô, uma versão modificada do Harvard Ambulatory Microrobot (HAMR), utiliza um mecanismo de atuação de mola para realizar os saltos. A combinação de locomoção por caminhada e salto permite que o robô navegue em ambientes complexos e irregulares. Leia mais no site da Harvard University.

Starmer busca garantias de segurança dos EUA para a Ucrânia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está buscando garantias de segurança dos EUA para a Ucrânia contra a Rússia. Starmer enfatizou a necessidade de um "backstop" dos EUA para uma força de paz liderada pelo Reino Unido e pela França, a fim de evitar uma nova invasão russa. No entanto, o presidente Trump indicou que não tem planos de fornecer garantias de segurança para a Ucrânia, defendendo que a Europa assuma essa responsabilidade.

Vendas da Nvidia impulsionadas pela IA

As vendas da Nvidia tiveram um aumento significativo, impulsionadas pela demanda por seus chips de inteligência artificial. A receita da Nvidia proveniente de seus novos chips Blackwell AI atingiu US$ 11 bilhões, representando quase um terço da receita de sua divisão de data centers no trimestre. Os resultados demonstram a força do mercado de chips de IA e o papel da Nvidia como um dos principais fornecedores nesse setor.