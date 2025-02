Presidente da Visa diz que cartão de plástico não está com os dias contados

"O cartão físico, enquanto as pessoas quiserem usar, vai estar disponível. A gente não tem que escolher em nome do consumidor. A gente tem que dar essas escolhas". É o que diz Nuno Lopes Alves, presidente da Visa no Brasil. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Ele deu o exemplo da Austrália. "Na Austrália, onde 99,5% das transações são feitas para aproximação, uma enorme parte é feita com cartão físico, mesmo tendo uma população com smartphones, com relógios digitais. Mesmo entre os jovens. É uma questão de hábito", diz.

A gente pensa nisso como se fosse um canivete suíço. A gente dá todas as opções, e o usuário vai adotar aqui mais lhe convém.

Nuno Lopes Alves, presidente da Visa no Brasil

A Visa é uma empresa mundial em pagamentos eletrônicos. A companhia atua em mais de 200 países.