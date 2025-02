Nísia fala pela 1ª vez após sair da Saúde: 'Lula é técnico de um time'

Nísia Trindade falou pela primeira vez hoje (26) após o presidente Lula (PT) anunciar sua demissão e substituição pelo atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O que aconteceu

Ao chegar à sede do Ministério da Saúde, Nísia falou rapidamente aos jornalistas e disse que trocas de ministros "fazem parte da vivência de qualquer governo". "É a avaliação do presidente, o que eu disse a ele é que ele é um técnico de um time, que isso faz parte da vivência de qualquer governo e isso nada depõe sobre o meu trabalho."

Nísia disse que Lula agradeceu a ela pelo trabalho à frente da Saúde ontem (25), em reunião. "Ele me chamou para comunicar sua avaliação desse segundo momento do governo, e que ele achava importante uma mudança de perfil [do ministério], me agradecendo pelo trabalho", falou. "Ele entende que as dimensões técnico-políticas são importantes neste momento."

Ela foi demitida horas após evento em que anunciou, ao lado do presidente, a vacina brasileira contra a dengue. Nísia estava no comando da pasta desde o início do governo, em 2023, e é a terceira mulher a perder o cargo na Esplanada: todas foram substituídas por homens.

Posse de Padilha na Saúde deve acontecer no próximo dia 6, depois do Carnaval. O presidente ainda não anunciou quem vai ficar no lugar dele nas Relações Institucionais.

Demissão era esperada, mas ministra passou por fritura nas últimas semanas. Como em outras situações, Lula demorou para fazer o anúncio depois de meses de especulação. A ministra criticou a atuação da imprensa no caso, e disse que "não deveria ocorrer que emissoras divulgassem notícias falsas."

O processo de fritura na imprensa é inconcebível, isso não deveria acontecer, não deveria se antecipar decisões que cabem ao presidente.

Nísia Trindade, após demissão do Ministério da Saúde

Congresso pressionou pela demissão de Nísia. De histórico acadêmico e técnico, ela foi criticada por parlamentares por uma suposta falta de traquejo político, em especial na hora de liberar verbas.

Lula publicou foto dos dois no Instagram para falar das vacinas depois do anúncio da demissão, chamando-a de ministra. É esperado que a demissão de Nísia seja o início de uma reforma ministerial mais ampla no governo federal.