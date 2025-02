Moraes nega prazo maior para defesas de Braga Netto, Silvinei e Martins

Do UOL, em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) negou nesta quarta (26), os pedidos das defesas do ex-ministro Braga Netto, o ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins, e do ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques para terem mais tempo para apresentarem suas defesas sobre a denúncia da PGR por tentativa de golpe.

O que aconteceu

Moraes decidiu sobre os três pedidos ao mesmo tempo. Denunciados por tentativa de golpe alegaram não terem tido acesso a todas as informações da investigação da Polícia Federal. Para ministro do STF, porém, a corte tem o entendimento de que os denunciados devem responder somente sobre aquilo que consta da denúncia da PGR e que todo o material da acusação já foi juntado ao processo, que está público.

Denunciados têm 15 dias para se manifestar após serem notificados oficialmente pela Justiça. Os três já receberam a notificação do oficial de Justiça do STF. Após a apresentação das defesas, o processo é enviado para a manifestação da PGR e, só depois, o ministro relator analisa o caso e decide quando vai levar a denúncia para ser julgada pela Turma do TF.

Moraes também negou pedido para que as defesas se manifestassem só depois da defesa do delator, Mauro Cid. Para ministro, pedido não tem "razoabilidade".

Se não há a obrigação legal dos denunciados terem acesso ao acordo e depoimentos realizados em colaboração premiada até o recebimento da Denúncia - embora tenha sido levantado o sigilo em homenagem à ampla defesa -, não há razoabilidade no requerimento de manifestação da defesa do denunciado ser posterior ao delator nessa fase procedimental Ministro Alexandre de Moraes, em decisão desta quarta (26)

Ao UOL, o advogado de Braga Netto já declarou que a denúncia da PGR é pífia e que seu cliente não foi ouvido. José Luís de Oliveira disse que general, que está preso há mais de dois meses, foi ignorado pela Justiça e não deu sua versão.

O UOL tenta falar com as defesas dos três para comentar a decisão de hoje de Moraes. O espaço está aberto para manifestação.