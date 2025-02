Não haverá medida excepcional para impulsionar economia, diz Rui Costa

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá editar qualquer medida com o objetivo de impulsionar a atividade econômica, aproveitando para mais uma vez destacar o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a responsabilidade fiscal.

"Não haverá medida excepcional para impulsionar o crescimento da economia. A economia vai crescer pelo que está contratado", disse o ministro em conferência realizada pelo BTG Pactual.

"Quem está fazendo investimento em ferrovia não vai parar, porque ele está contratado no longo prazo. Quem está fazendo investimento em um porto, aeroporto, quem ganhou uma concessão tem um contrato a cumprir, e portanto esses investimentos não vão parar", acrescentou.

Costa afirmou, ao mesmo tempo, que o governo está disposto a tomar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento da meta fiscal.

"Não tenham dúvida da absoluta responsabilidade fiscal do governo do presidente Lula", disse o ministro, que trabalha para garantir a aprovação do Orçamento de 2025 no Congresso até o dia 20 de março.

Costa manifestou ainda a expectativa de que haja uma super safra, que, se confirmada, poderá reduzir no preço dos alimentos, um dos fatores que mais pesou para a queda de popularidade do governo recentemente registrada por pesquisas. O ministro também deposita confiança na melhoria da comunicação do governo, o que também tem ajudaria a reverter a tendência de queda na avaliação ainda neste ano.