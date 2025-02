Município com maior escolaridade do Brasil fica em São Paulo; veja qual é

O município de São Caetano do Sul, em São Paulo, acumula alguns dos melhores números em educação do Brasil, de acordo com os novos dados do Censo 2022, divulgados nesta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a maior proporção da população com nível superior completo em 2022 foi registrada em São Caetano do Sul (48,2%). Como comparação, nesse mesmo conjunto de municípios, a cidade que registrou a menor proporção foi o de Belford Roxo (RJ), com 5,7%.

Localizado na região metropolitana da capital, São Caetano tem 165 mil habitantes e uma área territorial de 15km², ainda de acordo com o IBGE.

No Brasil, em 2022, o número médio de anos de estudo da população com 25 anos ou mais era de 9,6 anos. Entre as Grandes Regiões, o valor mais elevado foi registrado na Região Sudeste, 10,2 anos, e o menor valor na Região Nordeste, com 8,3 anos.

Entre as Unidades da Federação, os pontos extremos foram o Distrito Federal (11,8 anos) e Piauí (7,9 anos). No conjunto de municípios com mais de 100 mil habitantes, o maior valor foi registrado foi, mais uma vez, São Caetano do Sul (SP), 12,7 anos, e o menor em Breves (PA), 6,5 anos.

Além de São Caetano do Sul (SP), outros cinco municípios registraram médias de anos de estudo da superior a 12 anos:

- Niterói (RJ)

- Florianópolis (SC)

- Vitória (ES)

- Balneário Camboriú (SC)

- Santos (SP)

Em 40 municípios - 30 deles localizados na Região Nordeste - a média de anos de estudo da população com 25 anos ou mais em 2022 era inferior a 5 anos.