SP: mulher é vítima de feminicídio por não corresponder a flerte de vizinho

Uma bancária de 31 anos foi vítima de feminicídio em Registro (SP) por não ter correspondido ao flerte de um vizinho, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Vítima foi estuprada e assassinada por asfixia dentro da própria casa. O corpo de Aline Cristina Giamogeschi foi encontrado pela família neste sábado (22) com sinais de violência sexual e enforcamento.

Aline foi vítima de feminicídio por não ter correspondido ao interesse amoroso do vizinho, segundo a Polícia Civil. Ela foi encontrada nua no local do crime, de acordo com o registro de ocorrência.

Após ser preso, vizinho confessou ter cometido o crime, segundo a Polícia Civil. O homem de 23 anos, identificado com o auxílio de câmeras de monitoramento nas imediações do local do assassinato, foi preso temporariamente nesta terça-feira (25) e levado à Cadeia Pública de Registro, onde está à disposição da Justiça.