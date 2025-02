Morte de brasileira na França: Justiça pede prisão perpétua para terrorista em "decisão sem ódio", diz advogado

Régis Bergonzi, o advogado das famílias das vítimas, entre elas a brasileira Simone Barreto, destacou que esta é a primeira vez que o pedido de prisão perpétua sem redução da pena é feito pelo próprio Ministério Publico, o que, segundo ele, é algo bastante raro. A sentença final sai na noite desta quarta-feira (26).

O pedido de prisão perpétua sem redução de pena, a condenação mais pesada do código penal francês, foi solicitado nesta quarta-feira (26) perante o tribunal especial de Paris contra Brahim Aouissaoui, acusado de ter assassinado três pessoas na basílica de Nice, em 29 de outubro de 2020.

A prisão perpétua sem redução de pena é uma sanção extremamente rara. Nos casos de terrorismo, esta sentença, também chamada de "perpetuidade real", foi aplicada contra Salah Abdeslam pelos atentados de 13 de novembro de 2015, que deixaram 130 mortos em Paris e Saint-Denis. Porém, como destacou o advogado Régis Bergonzi em entrevista à RFI "é a primeira vez que o Ministério Público a exige, a solicita".

Segundo Bergonzi, o processo é bastante claro e não há motivos para ser tolerante com o acusado. "O Ministério Público fez questão de mostrar que a decisão foi tomada sem ódio, com reflexão, e chegou a esta conclusão, pela primeira vez, para que este senhor nunca mais possa sair (da prisão) ".

"O Ministério Público usou, na sua requisição, a frase final que utilizamos na petição, na qual eu lembro que os filhos de Simone Barreto ficaram órfãos perpetuamente e sem possibilidade de redução de pena", completou.

Numa acusação a duas vozes, os advogados-gerais da Procuradoria Nacional Antiterrorismo (Pnat) destacaram "a periculosidade intacta" de Brahim Aouissaoui, "preso ao seu fanatismo totalitário e bárbaro".

Enquanto um dos conselheiros gerais recordava que o acusado era "habitado pela ideologia jihadista", o tunisiano de 25 anos gritou, em árabe: "Não é terrorismo" antes de ser contido pelo seu próprio advogado que lhe pediu firmemente que se calasse.

Para a acusação, Brahim Aouissaoui demonstrou "uma selvageria inacreditável" ao assassinar com uma faca de cozinha a paroquiana Nadine Devillers, de 60 anos, quase decapitada, o sacristão Vincent Loquès, de 54 anos, cuja garganta foi cortada, e Simone Barreto Silva, de 44 anos, que recebeu 25 facadas.

O jovem tunisiano é também acusado de sete tentativas de assassinato contra dois amigos do sacristão, presentes na igreja, e os cinco agentes da polícia municipal que conseguiram neutralizá-lo depois de, nas palavras de um dos dois magistrados, "14 minutos de uma cena de terror de absoluta crueldade, num local sagrado".

"A pena exigida deve ser proporcional à barbárie" deste ato, disse um dos magistrados do Pnat, enfatizando "a determinação inabalável" do acusado. "A sua intenção de matar não pode ser contestada", afirmaram os magistrados, destacando que a ação de Aouissaoui "não faz parte de um ataque de loucura".

"Um ódio intacto"

"Compreender a culpa de Brahim Aouissaoui exige que não apenas citemos o ataque de 29 de outubro (2020). Este ataque faz parte de uma continuidade e consistência de ações", recordaram os representantes do Pnat.

O ataque à basílica de Nice foi o terceiro ato de um outono mortal que se seguiu à republicação pelo Charlie Hebdo das caricaturas do profeta Maomé, em 2 de setembro de 2020, mesmo dia da abertura do julgamento do ataque jihadista às instalações do jornal satírico, em 7 de janeiro de 2015, disseram os advogados gerais.

Uma semana após a republicação das caricaturas, meios de comunicação próximos da Al-Qaeda apelaram a um ataque contra a França, "porta-estandarte das cruzadas na Europa". Em 25 de setembro, um paquistanês atacou com um facão duas pessoas que estavam em frente às antigas instalações do Charlie Hebdo, em Paris. Em 16 de outubro, um jovem checheno esfaqueou e decapitou em Eragny-sur-Oise o professor de história Samuel Paty, que havia mostrado caricaturas do profeta nas aulas.

Em 25 de outubro, quatro dias antes do ataque à basílica de Nice, os meios de comunicação pró-Al-Qaeda apelaram que os franceses fossem "massacrados" nas "suas igrejas".

Após ter negado durante muito tempo os fatos, alegando uma "amnésia", falsa segundo especialistas psiquiátricos, Brahim Aouissaoui admitiu a sua responsabilidade no ataque durante a audiência, mas se recusou a dar detalhes sobre as circunstâncias do seu ato.

Segundo os magistrados, o réu já era "uma bomba humana" quando deixou a Tunísia clandestinamente em 18 de setembro de 2020. "O ataque é, na realidade, o culminar de um compromisso jihadista nascido na Tunísia", resumiu uma advogada. Após seu ato, "ele não demonstrou remorso", lembrou ela. "Seu ódio pelo Ocidente e pela França permaneceu intacto."

(Com AFP)