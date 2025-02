Lula diz já ter nome de sucessor de Padilha, mas que não contou a escolhido

O presidente Lula (PT) disse que já escolheu o substituto de Alexandre Padilha para as Relações Institucionais, mas não revelou o nome.

"Já está escolhido, mas eu não contei para vocês ainda", disse o presidente à imprensa nesta quarta (26). "Eu vou falar quando contar para a pessoa. Se não, eu vou contar sem ter falado."

Ele também não disse se essa conversa ocorrerá ainda nesta semana. A posse de Padilha no Ministério da Saúde, no lugar de Nísia Trindade, foi marcada para o dia 6 de março, quinta seguinte ao Carnaval, o que coloca um limite para o anúncio na Quarta-feira de Cinzas (5).

A pasta é responsável pela articulação do Planalto com o Congresso. Como o UOL mostrou, há alguns nomes na mesa, a maioria de petistas ou da base —não há tantos interessados assim no centrão.

Lula quer alguém que melhore a relação. Embora aliados defendam que Padilha foi muitas vezes desautorizado pelo próprio Planalto, o governo busca alguém que consiga alinhar as demandas do Congresso em troca de um período mais tranquilo, visando a eleição de 2026.

Entre os favoritos há os líderes petistas no Congresso. José Guimarães (PT), líder na Câmara, e Jaques Wagner (PT), líder no Senado, despontam. A presidente petista Gleisi Hoffmann, cotada ainda para a Secretaria-Geral, e o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), líder do MDB, também são costados.

