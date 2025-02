Mercado Pago cria ferramenta para 'disfarçar' ícones de Apps durante o carnaval

O Mercado Pago criou um aplicativo que permitirá "fantasiar" o nome do banco digital. O objetivo é aumentar a segurança dos clientes no período do carnaval, ocultando os ícones não só da plataforma da fintech mas também de outros aplicativos.

O chamado Fantasiapp cria ícones através de inteligência artificial para os aplicativos do celular, e apenas o dono do aparelho sabe qual é qual.

A nova plataforma ficará disponível entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março, abrangendo o pré e o pós-carnaval.

A mudança no ícone não altera as funcionalidades dos aplicativos, que funcionam normalmente quando são acessados.

Levantamento da fintech aponta que 78% das pessoas costumam levar o celular para os blocos de rua durante o carnaval, e que 95% procuram ter cuidados especiais com segurança ao fazer pagamentos durante a festa usando o aparelho. Além disso, 65% dos entrevistados disseram que utilizariam uma solução para ocultar aplicativos.

"Como banco digital que tem em seu DNA a preocupação com a segurança, investimos em tecnologias robustas como autenticações, biometria e a 'Pessoa de Confiança', permitindo que outra pessoa reporte ao Mercado Pago casos de roubo ou perda do celular", diz em nota o chefe de Marketing da empresa no Brasil, Felipe Castano.