Médico é demitido após confusão com pacientes em UBS de Diadema, SP

Um médico da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Real, em Diadema, na Grande São Paulo, foi demitido após se envolver em uma discussão com pacientes na última sexta-feira (21).

O que aconteceu

O profissional, responsável por realizar ultrassonografias, chegou com mais de uma hora e meia de atraso, causando revolta entre os que aguardavam atendimento.

O médico tentou justificar o motivo do atraso ao gerente da unidade quando algumas pacientes começaram a filmá-lo. Irritado, ele tentou tirar o celular da mão de uma das mães que aguardavam o exame. A situação escalou, e o profissional chegou a cair chão, alegando ter sido agredido.

Vídeos do ocorrido viralizaram nas redes sociais, mostrando o momento da discussão e a reação do médico. A Prefeitura de Diadema emitiu uma nota repudiando a conduta do profissional e informando que ele foi demitido imediatamente.

Em comunicado, a Secretaria de Saúde de Diadema afirmou que "não compactua e repudia a conduta do profissional". O texto ainda disse que o médico foi substituído por outro ultrassonografista, que assumiu os atendimentos no mesmo dia. A prefeitura reforçou o compromisso com um "atendimento humanizado e de qualidade" para a população.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, publicou uma nota de repúdio nas redes sociais, reforçando que a demissão reflete a seriedade da gestão municipal em casos de desrespeito e agressão.

Tal incidente é inaceitável e fere os princípios básicos de respeito e dignidade que devem pautar as relações no ambiente de saúde Taka Yamauchi

Versão do médico

O profissional alegou, em entrevista à TV Globo, que foi agredido e sofreu fraturas na coluna cervical. Ele também afirmou que o atraso ocorreu devido ao trânsito e que estava tentando se justificar quando a confusão começou.

O UOL não conseguiu localizar o médico. O espaço segue aberto para manifestação.