Sem citar Trump no Brics, Lula critica protecionismo e ganância corporativa

O presidente Lula criticou nesta quarta-feira (26) o protecionismo econômico e as grandes corporações durante o encontro dos representantes dos países do Brics, no Palácio Itamaraty.

Sem mencionar Donald Trump, também condenou políticas protecionistas e a saída dos EUA da OMS, ocorrida. Sob seu governo, os Estados Unidos promoveram um "tarifaço" internacional, com aumento de barreiras, e saíram da Organização Mundial de Saúde .

Lula discursou para os "sherpas", representantes dos chefes de Estado dos 11 países do bloco. O Brasil sediará a cúpula dos Brics nos dias 7 e 8 de julho, no Rio, com a possível ausência de Vladimir Putin, condenado pelo TPI, do qual o Brasil é signatário.

Crítica ao protecionismo

Junto à China, o presidente brasileiro tem sido defensor da desdolarização das transações dentro do bloco econômico, o que tem enfurecido Trump, que promete retaliação. Lula deixou claro o posicionamento a favor do fortalecimento do chamado "sul global", linguagem que tem adotado por indicação do ex-chanceler Celso Amorim e em detrimento das consideradas "nações desenvolvidas". Ele também elogiou o Novo Banco de Desenvolvimento, hoje presidido por Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil.

Negociar com base na lei do mais forte é um atalho é perigoso para a instabilidade e para a guerra", disse Lula, em sua fala de abertura. Frente à polarização e à ameaça de fragmentação, a defesa consistente do multilateralismo é o único caminho que devemos trilhar.

A atual escalada protecionista na área do comércio e investimentos, reforça a importância de medidas que visam superar os entraves da nossa integração econômica. Aumentar as opções de pagamento significa reduzir vulnerabilidade e custos.

Precisamos de soluções que diversifiquem e agreguem valor à produção de países em desenvolvimento. Aprofundar a parceria para a nova revolução industrial e promover a necessária atualização da estratégia para a parceria econômica dos Brics para 2030.

O Novo Banco de Desenvolvimento completa dez anos de sucesso, com mais de US$ 33 bilhões investidos em projetos de desenvolvimento sustentável no sul global.

Crítica às grandes corporações

O discruso de Lula também também mirou empresas internacionais, em especial da área de tecnologia. Sem citar nomes, como o X do bilionário Elon Musk, o presidente citou o atrito que governos têm vivido com as corporações e fez duras críticas ao que ele tem chamado de "defesa da soberania nacional".

O Brics precisa tomar para si a tarefa de recolocar o Estado no centro dos debates para a construção de uma governança justa e equitativa, sob o amparo das Nações Unidas.

Qualquer tentativa de desenvolvimento econômico hoje passa pela Inteligência Artificial, [mas] não podemos permitir que a distribuição desigual dessa tecnologia deixe o Sul Global à margem.

Os interesses públicos e a soberania digital devem prevalecer sobre a ganância corporativa.

Cooperação na saúde

Como presidente do bloco, Lula propôs o aumento da cooperação internacional em saúde, na contramão das decisões de Trump. Segundo o petista, o Brasil deverá lançar a proposta de uma Parceria para a Eliminação de Doenças Socialmente Determinadas e Doenças Tropicais Negligenciadas.

Sabotar os trabalhos da Organização Mundial da Saúde é um erro com sérias consequências. Fortalecer a arquitetura global de saúde, com a OMS em seu centro, é fundamental para garantir o justo e equitativo acesso aos medicamentos e vacinas necessários ao desenvolvimento sustentável de nossos países.

A cooperação em saúde é uma das maiores urgências do sul global. A pobreza, a falta de acesso a serviços básicos e a exclusão social são terreno fértil para doenças como tuberculose, malária e dengue e outras, que juntas ameaçam cerca de 1,7 bilhão de pessoas.

Brics mais forte

Lula reforçou o posicionamento de fortalecimento do bloco frente às mudanças dos Estados Unidos, maior economia do mundo e segundo maior parceiro comercial do Brasil.

É preciso focar em métodos de trabalho que confiram mais eficiente as decisões e garantam que nossas ações tenham o maior impacto global possível.