Lula critica protecionismo e defende multilateralismo em reunião de negociadores do Brics

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou discurso em reunião com negociadores dos países do Brics nesta quarta-feira para exaltar o multilateralismo e criticar o protecionismo, argumentando que o aumento das barreiras comerciais impõe a busca por alternativas.

Em sua fala durante a primeira reunião de sherpas durante a presidência brasileira do Brics, Lula também disse que grandes corporações não podem desestabilizar países com desinformação, e defendeu que o grupo de países fundado por Brasil, Rússia, Índia e China tome para si a tarefa de colocar o Estado no centro de uma governança justa para inteligência artificial.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)