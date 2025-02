Lucro da Transpetro cresce 74% em 2024 com novos negócios; quer atuar em novos modais

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Transpetro, subsidiária de transporte e logística da Petrobras, teve um aumento de 74% no lucro em 2024 ante o ano anterior, com impulso de receitas com novos negócios e renegociação de alguns contratos, e planeja agora investir para atuar no modal rodoviário e no transporte de bunker por meio de barcaças.

Em nota, a companhia informou que seu lucro somou R$866 milhões em 2024. Já o faturamento cresceu cerca de 7,8% no ano passado versus 2023, para R$13,88 bilhões.

"O aumento do lucro líquido comprova nossa eficiência e evidencia a orientação estratégica que demos para ampliar a oferta de serviços logísticos", disse o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

"Estamos ampliando nossa frota de navios e vamos investir para atuar em mais modais logísticos atendendo a Petrobras, nossa holding, e outros clientes privados."

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado totalizou R$ 5,15 bilhões em 2024, avanço de 4,5% versus o ano anterior.

Em 2024, a Transpetro realizou R$420 milhões em investimentos, "evidenciando o horizonte de crescimento", disse a empresa.

Sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a Transpetro vem buscando ampliar seus negócios, incluindo avanços na contratação de diversas embarcações, em movimento que também visa revitalizar a indústria naval brasileira e contribuir com a economia e a geração de empregos.

NOVOS NEGÓCIOS

Também na nota, a Transpetro detalhou que iniciará em 2025 investimentos para atuar no modal rodoviário, visando atender a logística de derivados de petróleo nas instalações da Petrobras, com potencial de movimentação de aproximadamente 2,4 milhões de metros cúbicos por ano.

Segundo a empresa, a entrada da companhia no modal rodoviário também visa conectar suas operações de bases "democráticas" de carregamento de derivados de petróleo, que podem ser acessadas por todos os clientes. Atualmente, há 23 bases operando em 12 Estados.

Operando 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 36 navios, a Transpetro é a maior subsidiária da Petrobras. A empresa é ainda a maior companhia de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina.

A Transpetro presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais empresas do setor de óleo e gás. A carteira da subsidiária da Petrobras conta com mais de 180 clientes.

