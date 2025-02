Lucro da AB InBev cresce 6% no quarto trimestre

A empresa de capital belga e brasileiro AB InBev, líder mundial do setor de cervejas com as marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, entre outras, registrou no quarto trimestre de 2024 um lucro de 1,77 bilhão de dólares (9,8 bilhões de reais), um aumento de 6% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

No conjunto do ano, os lucros chamados "subjacentes" (excluídos os itens excepcionais e os efeitos da inflação) aumentaram 14,7%, a 7,06 bilhões de dólares (40,6 bilhões de reais), em comparação com 6,16 bilhões de dólares (35,4 bilhões de reais) em 2023, afirmou o grupo num comunicado.

O aumento foi alcançado apesar da queda nas vendas na China e na Argentina, dois mercados que "limitaram de maneira significativa" o resultado global da empresa em 2024.

No ano passado, o volume total de vendas caiu 1,4% e, excluindo os dois países, cresceu 0,9%, destacou a AB InBev. No quarto trimestre, o volume total de vendas diminuiu 1,9%.

O grupo, no entanto, destacou o aumento significativo da sua rentabilidade operacional, que ficou o "extremo superior das suas perspectivas".

O índice cresceu 8,2% no ano fiscal de 2024, a 20,96 bilhões de dólares (120, 5 bilhões de reais). No quarto trimestre aumentou 10,1%, a 5,24 bilhões de dólares (30,1 bilhões de reais).

