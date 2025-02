Eram coxinhas: chileno é inocentado por dizer que levava "bombas" em voo

A Justiça inocentou um chileno que foi preso em 2023 em um aeroporto do Paraná sob a acusação de atentado contra a segurança de transporte aéreo. A conclusão foi de que tudo não passou de um mal-entendido sobre um termo utilizado pelo passageiro.

O que aconteceu?

O homem foi preso em flagrante em 11 de junho de 2023, após dizer a uma colega, dentro do avião, que estava levando "bombas salgadas". O fato ocorreu em um voo que partiria de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Santiago, no Chile. A mulher questionou o colega sobre o que ele estava levando e, por duas vezes, ele respondeu que eram "bombas salgadas".

As "bombas" eram, na verdade, coxinhas. A confusão se deu porque, no Chile, existe um salgado semelhante, recheado de carne, que é popularmente chamado de "bomba de carne" ou "bomba salgada".

Testemunhas foram ouvidas e confirmaram que o homem realmente falou que levava "bombas". Por isso, o chileno foi preso em flagrante e permaneceu detido por cinco dias. Ele obteve liberdade provisória após pagar uma fiança no valor de R$ 10 mil e assinar um termo de compromisso.

Em razão do caso, o passageiro foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF). Na acusação, o MPF afirmou que o homem "praticou ato tendente a impedir e/ou dificultar a navegação aérea, pois, durante o procedimento de embarque, [...] afirmou que levava uma bomba (artefato explosivo) dentro de sua bagagem de mão".

Também segundo o MPF, na ocasião, a aeronave foi evacuada, inclusive pelo réu, e uma equipe de peritos criminais da Polícia Federal, seguindo o protocolo para situações de suspeita de bombas, realizou uma vistoria na bagagem, que permaneceu dentro do avião. Não foi localizado nenhum artefato explosivo no interior da aeronave. Como consequência, os voos do aeroporto foram suspensos, impactando também outros voos da mesma companhia aérea.

A Justiça entendeu que as declarações do homem demonstraram "ausência de consciência e de vontade na prática do delito". Após ouvir o acusado e as testemunhas, a juíza federal substituta Elizangela de Paula Pereira, da 5.ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, constatou que é comum, na cultura do Chile, utilizar a expressão "bomba de carne" para se referir a um salgado de aparência redonda e que contém carne em seu interior.

A magistrada ressaltou ainda que a declaração do passageiro não gerou confusão entre os demais e entendeu que não houve dolo na conduta, o que significa que não houve a tentativa de impactar o tráfego aéreo. Ela destacou que o homem sofreu efeitos negativos por conta da acusação, especialmente a perda do emprego relacionado à viagem ao Brasil. A defesa do chileno alegou que não acreditava que a afirmação pudesse causar todo o transtorno ocorrido.