Janja chama Nísia de 'amiga' e diz que trabalhou 'de cabeça erguida'

A primeira-dama Janja da Silva fez uma postagem em homenagem à ministra Nísia Trindade, demitida na última terça (26) do Ministério da Saúde.

O que aconteceu

Janja chamou Nísia de "amiga" e disse que fez "um trabalho incrível". A ministra era do chamado "grupo de Janja" no governo, com as mulheres da Esplanada que tinham uma relação mais próxima com a primeira-dama, como Anielle Franco (Igualdade Racial).

"Trabalhou, dia a dia, de cabeça erguida, lutando o bom combate e mostrando ao povo brasileiro a importância da ciência", publicou Janja. "Com você, o Ministério da Saúde e os profissionais do SUS voltaram a ser respeitados e isso nos enche de orgulho."

Nísia será substituída por Alexandre Padilha, atualmente nas Relações Institucionais. A troca dá início à reforma ministerial que o petista vai promover em seu gabinete —Nísia, que estava no comando da Saúde desde o início do governo em 2023, é o quinto chefe de ministério demitido por Lula, e a terceira mulher a perder o cargo na Esplanada (todas foram substituídas por homens).

A saída da ministra ocorre depois de pressão do Congresso. De histórico acadêmico e técnico, Nísia é criticada por parlamentares por uma suposta falta de traquejo político, em especial na hora de liberar verbas.

A demissão era esperada, mas a ministra passou por fritura nas últimas semanas. Como em outras situações, Lula demorou para fazer o anúncio depois de meses de especulações, que seguem à medida que se aguardar (e os partidos pressionam por) uma reforma ministerial mais ampla.

A mudança ocorreu no mesmo dia em que Nísia anunciou ao lado presidente a vacina brasileira contra a dengue. Ela foi ovacionada pelos servidores presentes no evento. Em clima de despedida, ela foi a primeira a falar, pediu que os secretários se levantassem, para serem aplaudidos —o que foi feito amplamente, com exceção de Lula, visivelmente de mau humor.

Contrariada com a demissão, Janja reclamou, alto, sobre os questionamentos dos jornalistas ao marido. Ela tem sido uma crítica pública das trocas de Lula de mulheres por homens em ministério —é a terceira vez que acontece.