Sakamoto: Bolsonaristas sonham com intervenção dos EUA sobre o Brasil

Em meio à artilharia contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), alguns patriotas bolsonaristas sonham com a punição e intervenção dos Estados Unidos sobre o Brasil, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (26).

Esse negócio contra o Xandão serve para animar público bolsonarista no Brasil, animar o Musk, mas, do ponto de vista do julgamento do Bolsonaro, tem efeito prático zero.

Não vai mudar voto do Supremo, e não vai trazer voto de ninguém em 2026 para além dos votos que a extrema direita já têm garantidos. Pelo contrário: a depender dessa aliança do golpismo norte-americano com o golpismo brasileiro, isso pode gerar até uma identidade reativa nesse processo.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto comentava a aprovação de um projeto de lei que cria sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, ocorrida, nesta quarta (26), no Comitê Judiciário, do Congresso americano.

O projeto foi batizado de "No Censors on our Shores Act" e foi protocolado em setembro do ano passado. Ele estabelece a deportação e o veto de entrada nos EUA a qualquer estrangeiro que atue contra a liberdade de expressão, violando a Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

A articulação política está sendo realizada entre bolsonaristas e deputados da base conservadora local. Após a aprovação no comitê, a lei ainda precisa passar por votação no plenário do Congresso americano.

Ao Canal UOL, Sakamoto disse que a euforia gerada por bolsonaristas, com a aprovação da lei nos Estados Unidos, pode criar efeitos contrários no fim das contas.

Tirando esses patriotas brasileiros, que se enrolam na bandeira norte-americana, muita gente aqui não gosta que alguém de fora diga o que o brasileiro deve ou não fazer. Quando um determinado senador do campo bolsonarista, por exemplo, pede para que os EUA intervenham no Brasil, você pode gerar reação de determinados grupos de forma muito negativa.

E eu não estou falando de progressistas, da esquerda, mas de grupos da direita ou centro-direita, que acreditam na autodeterminação dos povos, que não querem ninguém aqui torrando a nossa paciência, que não quer o governo do Trump cutucando a gente para que façamos o que é melhor para ele. Até porque o que garante que essa interferência do trumpismo ficará apenas no STF? Não fica. Hoje, é o STF. Amanhã, o Executivo. Depois, o Congresso, os estados, municípios.

Tem que tomar cuidado porque os patriotas bolsonaristas que sonham com um Brasil punido pelos Estados Unidos, que sonham com uma intervenção dos Estados Unidos, também podem ser punidos, no fim das contas, pelo próprio eleitorado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Jamil: 'Republicanos deixam claro que lei foi inspirada em Moraes'

Os parlamentares republicanos, aliados à extrema direita brasileira, deixaram claro que o projeto de lei aprovado nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (26), teve o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes como inspiração, afirmou o colunista Jamil Chade no UOL News.

Claro que os republicanos deixaram de uma forma explícita que a inspiração para o texto era Alexandre de Moraes e, claro, são a suspensão do X [antigo Twitter], suspensão da Rumble e toda a questão doméstica brasileira. Obviamente, durante o debate, nenhum republicano citou a tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Nenhum republicano disse como essas plataformas disseminam mentiras justamente com o objetivo de enfraquecer essas instituições. Então, nada disso foi dito. Tampouco foi dito o fato de que tanto a Rumble como o X no ano passado não tinham representantes legais no país e por isso foram suspensos. Jamil Chade, colunista do UOL

Veja o comentário:

