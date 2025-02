Israelenses param para acompanhar o cortejo fúnebre de família de reféns mortos em Gaza

Milhares de pessoas se reuniram em ruas e estradas de Israel, nesta quarta-feira (26), para acompanhar a passagem do cortejo fúnebre carregando os restos mortais da israelense Shiri Bibas e seus dois filhos mortos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Os meninos Kfir e Ariel Bibas tinham respectivamente 8 meses e meio e 4 anos de idade quando foram sequestrados no kibutz Nir Oz, no sul de Israel, durante os ataques do Hamas, em 7 de outubro de 2023. Shiri estava com 32 anos na época. O pai das crianças, Yarden Bibas, também foi raptado, mas retornou vivo do enclave palestino em 1º de fevereiro.

O cortejo fúnebre partiu de Rishon Letzion, uma cidade ao sul de Tel Aviv, em direção a Nir Oz, onde a família Bibas morava, a cerca de 100 quilômetros de distância. Uma multidão se reuniu nas calçadas da cidade e outras áreas do país, com bandeiras israelenses, fotos dos mortos e balões laranjas nas mãos, cor que se tornou um símbolo das crianças ruivas assassinadas em Gaza. Quando a procissão de veículos pretos apareceu em Rishon Letzion, a multidão cantou o hino nacional israelense em voz baixa, quebrando o pesado silêncio.

Visivelmente emocionados, muitos israelenses carregavam cartazes em homenagem à família Bibas. Os três corpos, devolvidos a Israel pelo Hamas na semana de 17 de fevereiro fizeram parte do acordo de cessar-fogo em vigor. Shiri, Ariel e Kfir foram sepultados no cemitério de Tsoher, próximo da casa da família.

A mídia não teve acesso à cerimônia, mas um link da assessoria de imprensa do governo israelense permitiu que o culto fosse acompanhado ao vivo. O pai das crianças, Yarden Bibas, pediu desculpas à mulher e aos filhos "por não ter conseguido protegê-los". Antes do início da cerimônia, o parlamento israelense em Jerusalém, a Knesset, observou um minuto de silêncio.

Família Bibas mandou Netanyahu 'calar a boca'

A família Bibas está furiosa com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por ele ter revelado publicamente, nos últimos dias, detalhes sobre a forma como Shiri, Ariel e Kfir foram cruelmente assassinados por combatentes extremistas palestinos. Netanyahu chegou a exibir uma foto dos reféns mortos, em um discurso pronunciado na terça-feira (23), em uma cerimônia de formatura de cadetes das Forças Terrestres de Defesa de Israel.

Ofri Bibas, irmã do ex-refém Yarden Bibas, atacou o primeiro-ministro e o mandou "calar a boca". Ela também criticou a mídia israelense, internautas e diplomatas que, segundo ela, desrespeitaram abertamente os desejos da família.

A publicação dessas informações, apesar dos repetidos pedidos da família, é "um abuso para uma família que passou por 16 meses de inferno e ainda tem o pior pela frente", escreveu Ofri Bibas no Facebook, um dia antes do enterro de seus sobrinhos e da cunhada. A família enviou uma notificação judicial formal ao gabinete de Netanyahu e outros escritórios do governo exigindo que eles parassem de publicar detalhes dos assassinatos.

Nova troca de prisioneiros palestinos por corpos de reféns

Há poucos dias do encerramento da primeira fase do cessar-fogo, representantes de Israel e do Hamas concluíram um novo entendimento no Cairo. O movimento islamista palestino confirmou hoje que entregará na quinta-feira (27) os corpos de quatro reféns israelenses, todos homens, em troca de 625 prisioneiros palestinos.

Forças egípcias devem recuperar os corpos de Tsahi Idan, Itzik Elgarat, Shlomo Mantzur e Ohad Yahalomi, este último um franco-israelense que estava em poder de um grupo palestino aliado ao Hamas, as Brigadas Al-Nasser Salah al-Dine.

Israel tinha adiado a libertação dos prisioneiros, inicialmente prevista para o fim de semana passado, em protesto contra o que disse ser um tratamento cruel dos reféns durante a sua libertação. O Hamas descreveu o atraso como uma "grave violação" da trégua, que deverá entrar na sua segunda fase no fim de semana. Um número não especificado de mulheres e menores palestinos detidos desde os ataques de 7 de outubro farão parte da troca, segundo autoridades israelenses.

Este último entendimento completa as obrigações acertadas entre as partes nesta primeira fase do cessar-fogo e abre caminho à segunda fase da trégua, que deverá incluir conversas sobre a retirada total das tropas israelenses da Faixa de Gaza. Israel deu sinais de que participará do processo de negociações.

A trégua, mediada por Estados Unidos, Egito e Catar, permitiu aos moradores de Gaza uma pausa nos 15 meses de pesados combates no território controlado pelos islamistas.

De acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses, o ataque do Hamas resultou na morte de 1.215 pessoas do lado israelense, a maioria civis. No total, 251 pessoas foram sequestradas em 7 de outubro de 2023.

A ofensiva de retaliação israelense em Gaza deixou pelo menos 48.319 mortos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis ??pela ONU.

(Com agências internacionais)