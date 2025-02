Israel confirma devolução esta noite de quatro corpos de reféns 'sem cerimônias do Hamas'

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que os corpos de quatro reféns que morreram em Gaza serão devolvidos nas próximas horas, sem nenhuma cerimônia pelo Hamas, ao contrário do que aconteceu anteriormente.

"De acordo com as exigências israelenses, um acordo foi alcançado com os mediadores: nossos quatro reféns falecidos serão devolvidos esta noite como parte da primeira fase [do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza], seguindo um procedimento acordado e sem cerimônias do Hamas", disse o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado.

