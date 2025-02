IRB pode iniciar discussão de dividendos no 2º semestre

SÃO PAULO (Reuters) - A IRB (Re) pode voltar a remunerar acionistas neste ano, avaliando que poderá reverter prejuízos acumulados a partir do terceiro trimestre, o que abrirá espaço para a resseguradora discutir com seu conselho de administração opções que incluem juros sobre capital próprio (JCP), disse o presidente-executivo do grupo, Marcos Falcão, nesta quarta-feira.

"Assim que estivermos próximos de acabar com o prejuízo acumulado, vamos levar a conselho discussão da JCP, que é um instrumento mais agradável para a companhia e para os acionistas", disse o executivo em conferência com analistas e investidores, após a publicação de resultados de quarto trimestre na noite da véspera.

"Temos no estatuto política de distribuir 25% de dividendos...Vamos ter uma discussão aberta e racional sobre isso", acrescentou.

Em meados de novembro, durante a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024, Falcão tinha comentado que "o mais realista é pagar o dividendo em 2026, e não em 2025".

Questionado sobre sinistralidade, o vice-presidente de resseguros do IRB, Hugo Castillo Irigoyen, disse que a empresa projeta estabilidade para este ano. "Estamos precificando nossos negócios aguardando sinistralidade semelhante."

(Por Alberto Alerigi Jr.)