Incêndio no norte do Japão deixa um morto e provoca fuga de moradores

Um incêndio florestal no norte do Japão matou uma pessoa, danificou quase 80 imóveis e forçou a saída de centenas de moradores, anunciaram as autoridades locais, que mobilizaram helicópteros militares para as operações de combate às chamas.

Imagens aéreas do canal público NHK mostram várias casas reduzidas a cinzas em áreas florestais de Ofunato, na região de Iwate.

"Um corpo carbonizado foi encontrado e levado para uma delegacia próxima", informou à AFP a polícia local.

Quase 600 moradores da área abandonaram suas casas, informou o governo municipal, que citou 84 imóveis danificados pelas chamas.

O prefeito de Ofunato, Kiyoshi Fuchigami, alertou na quarta-feira para um incêndio em "larga escala" que havia queimou quase 600 hectares.

A origem do fogo é desconhecida, indicou o prefeito, mas o "vento forte" ajudou a propagar as chamas.

