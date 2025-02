Importações de aço pelo Brasil em janeiro batem recorde para o mês

SÃO PAULO (Reuters) - O mês passado entrou para a história do setor siderúrgico brasileiro como o janeiro de maior importação de aço da história, informou nesta quarta-feira a entidade que reúne usinas produtora da liga, Aço Brasil.

A importação em janeiro disparou 49,4% sobre um ano antes, para 548 mil toneladas, informou a entidade, citando que a participação do aço importado no total consumido no mês passado foi de 22,8%.

O mercado já esperava a divulgação de importações elevadas em janeiro. Na semana passada, os distribuidores de aços planos reunidos no Inda divulgaram crescimento de 83% no volume de aço plano importado pelo Brasil em janeiro, para 241,45 mil toneladas.

Segundo o Aço Brasil, que traz estatísticas de aços longos juntamente com planos, o consumo aparente de produtos siderúrgicos no país -- indicador que reúne importações e vendas de material produzido no país -- somou 2,16 milhões de toneladas em janeiro, avanço anual de 11,4%.

Apesar do salto nas importações, a produção de aço bruto cresceu 2,4% sobre um ano antes, para 2,8 milhões de toneladas, embora a produção de laminados tenha caído 2,2% e a de semiacabados recuado 10,7%, informou a entidade.

As vendas no mercado interno subiram 3,1% em janeiro na comparação anual, para 1,66 milhão de toneladas, com crescimentos de 2,1% nos produtos planos e de 5,5% nos longos.

O Aço Brasil, que reúne siderúrgicas como Gerdau e Usiminas, apurou queda de 2,9% nas exportações, para 909 mil toneladas em janeiro sobre um ano antes. Segundo a entidade, os dados de exportação de janeiro incluíram operações com embarque antecipado, "que geralmente registram volumes acima do exportado efetivamente".

"A correção dessas exportações, possivelmente, ocorrerá nas próximas divulgações dos dados", afirmou o Aço Brasil.

(Por Alberto Alerigi Jr.)