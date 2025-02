Ilha ameaçada oferece passaporte por US$ 100 mil: documento autoriza entrar sem visto em 90 países

Situada na Micronésia, região isolada da Oceania, a ilha-estado de Nauru está oferecendo passaporte para estrangeiros em troca de pouco mais de US$ 100 mil. O valor será usado para pagar as obras de proteção da população, ameaçada pelo nível do mar, cada vez mais alto devido às mudanças climáticas. Um dos argumentos das autoridades locais é que a nacionalidade da República de Nauru dá acesso a dezenas de países, sem visto de entrada.

Com apenas 21 quilômetros quadrados e cerca de 13 mil habitantes, Nauru é considerado o menor Estado insular do mundo. Apesar de seu apelido paradisíaco de Pleasant Island, ou Ilha Aprazível em português, essa ilha-estado sofre por sua baixa altitude, que a deixa vulnerável diante das mudanças climáticas, já que o aumento do nível do mar engole aos poucos o seu litoral. Especialistas em clima da ONU estimam que a ilha e quatro outros estados - Maldivas, Tuvalu, Ilhas Marshall e Kiribati - podem se tornar inabitáveis até 2100, transformando 600 mil pessoas em refugiados do clima.

Diante da situação, as autoridades se organizam para transferir sua população do litoral para o centro da ilha. Atualmente, Nauru estima que 90% de sua população terá que ser transferida para um terreno mais alto, que atualmente é inóspito e, portanto, exigirá um grande trabalho de desenvolvimento.

Estima-se que a primeira fase dessa grande mudança custará mais de US$ 60 milhões, um custo que os cofres públicos não poderão arcar. A ilha já foi um dos territórios mais ricos do planeta, principalmente graças aos depósitos em suas terras de fosfato, um recurso natural usado, por exemplo, para produzir fertilizantes. Mas essas reservas já se esgotaram há muito tempo, a tal ponto que os pesquisadores agora estimam que a mineração tornou 80% do território inabitável. Além disso, as terras restantes estão diretamente ameaçadas pelo aumento do nível do mar.

Quem quer cidadão da Ilha Aprazível?

Para salvar o resto da Ilha Aprazível, as autoridades decidiram usar outro tipo de fonte de renda: a comercialização de seu próprio passaporte. O governo local está propondo conceder a nacionalidade da ilha-estado para qualquer um disposto a pagar US$ 105 mil (cerca de R$ 608 mil no câmbio atual). E para aqueles que se questionam qual é o interesse em se tornar cidadão de um pedaço de terra que corre o risco de desaparecer, os promotores do projeto respondem ressaltando os méritos do passaporte de Nauru, que permite a entrada sem visto em quase 90 países, incluindo o Reino Unido, a Irlanda e os Emirados Árabes Unidos.

De acordo com Edward Clark, chefe do Programa de cidadania para a resiliência econômica e climática, entidade criada em novembro de 2024, o governo de Nauru prevê arrecadar US$ 5,7 milhões no primeiro ano graças a essa medida. As autoridades esperam que esse valor aumente gradualmente para atingir US$ 43 milhões, uma soma que representaria 20% da receita anual total do governo.

Risco de atividades criminosas

Essa não é a primeira vez que Estados do Pacífico implementam um sistema de "passaporte dourado". Vanuatu, as ilhas Samoa e o reino de Tonga já lançaram projetos similares.

Países ocidentais também adotaram ou anunciaram dispositivos parecidos, como Donald Trump, que propôs esta semana vender um novo tipo de permissão de residência, o "gold card" (cartão dourado), por US$ 5 milhões (R$ 28,9 milhões na cotação atual). Portugal também ofereceu, durante anos, um dispositivo de vistos de residência para investidores estrangeiros, dando a possibilidade para seus detentores de circular livremente pela Europa.

Mas no caso de Nauru, o governo alega que "não se trata apenas de se adaptar às mudanças climáticas, mas de garantir um futuro sustentável e próspero para as próximas gerações", disse o presidente da ilha-estado, David Adeang.

Mesmo assim, o anúncio da ilha da Oceania suscita críticas. Há quem tema que o dispositivo facilite atividades criminosas, já que algumas pessoas poderiam usar sua nova nacionalidade para escapar da justiça em seu país de origem, lavar dinheiro ou aproveitar as isenções de visto concedidas por esse documento de identidade, como alerta Henrietta McNeill, especialista da Universidade Nacional Australiana.

Uma tentativa anterior de Nauru de vender passaportes já havia dado errado. Em 2003, sua cidadania foi concedida a membros da Al-Qaeda, que mais tarde foram presos na Ásia, de acordo com a emissora australiana ABC.

Mas o governo de Nauru se defende, afirmando que só concederá passaportes a investidores cujo histórico tenha sido verificado. "Esse programa não consiste apenas em adquirir um novo passaporte", disse Edward Clark. O chefe do Programa de cidadania para a resiliência econômica e climática da ilha defende que "também se trata de ingressar em uma comunidade que está buscando soluções inovadoras para desafios globais".

(Com AFP)