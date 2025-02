Governo do RJ veta ida de ministério a antigo Dops por 'decisão política'

O governo de Cláudio Castro (PL) rejeitou um pedido do Ministério da Cultura para fazer uma visita técnica hoje (26) ao antigo prédio do Dops (Departamento de Ordem Política e Social) onde houve prisões e torturas durante a ditadura militar, no centro do Rio. Extraoficialmente, representantes de Castro falaram que a decisão foi política. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale, no jornal O Globo, e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Negativa oficial foi que local está fechado para visitação. O prédio, que fica no bairro da Lapa, está em estado avançado de deterioração, e o governo do Rio disse que o Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) não recomenda a ida "para evitar sinistro no prédio após recente reforma".

Extraoficialmente, porém, chefe de gabinete do governador disse que motivação foi política. Rodrigo Abel falou que o pedido só seria apreciado depois do Carnaval. À jornalista Bela Megale, Abel falou que "a visita a um prédio público em meio a semana de Carnaval está com cara de quem quer usar passagens e diárias do governo federal pra curtir o feriado". O UOL entrou em contato com o governo do Rio, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Secretário-executivo do ministério da Cultura, Márcio Tavares repudiou a fala de Abel. "A situação não tem cara, tem um fato: o governo do Rio de Janeiro resolveu criar problemas por decisão política", disse ele em nota. "Os servidores que foram impedidos de fazer a visita voltaram para Brasília depois do trabalho."

A pasta disse que vai continuar tentando agendar a visita. Em comunicado, o ministério afirma que a sociedade tem cobrado uma destinação para o edifício.

A intenção é criar um centro de memória no local. O imóvel está abandonado desde o fim da ditadura.