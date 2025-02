Gold Card: o que se sabe sobre o visto milionário que Trump fala em vender?

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou que seu governo irá instituir um novo tipo de visto. Chamado de "gold card" (cartão dourado, em tradução livre), o documento custará milhões de dólares e será direcionado a pessoas "ricas e bem-sucedidas" que querem migrar para os EUA. Veja o que se sabe até agora sobre a nova proposta.

O que aconteceu

Os Estados Unidos começarão a vender um novo tipo de permissão de residência aos estrangeiros. Segundo Trump, o novo documento terá "um nível maior de sofisticação" do que o green card, a autorização para residir e trabalhar nos EUA permanentemente.

A previsão é de que o gold card' tenha a venda iniciada daqui a duas semanas. O republicano apresentou a ideia na Casa Branca na terça-feira (25).

Vamos colocar um preço neste cartão, de cerca de 5 milhões de dólares [mais de R$ 28 milhões na cotação atual] e isso vai lhe dar privilégios do green card. Além disso, o gold card vai ser uma rota para a [obtenção da] cidadania. Pessoas ricas virão ao nosso país comprando este cartão. Elas serão ricas e bem-sucedidas, e gastarão muito dinheiro, pagarão muitos impostos e empregarão muitas pessoas

Donald Trump

A quem o 'gold card' é destinado?

O presidente norte-americano afirma que o "cartão dourado" poderá atrair mão de obra qualificada. Trabalhadores do setor da tecnologia poderão ser beneficiados com o novo visto. "Acho que as empresas pagarão para trazer gente [para os EUA]. Dessa forma, a Apple e todas essas empresas que querem que as pessoas venham trabalhar para elas poderão comprar um cartão", declarou Trump.

Segundo Trump, o documento também pode ser solicitado, por exemplo, por oligarcas russos. "Conheço alguns que são muito boas pessoas. É possível que possam se qualificar para receber a permissão", disse. A maioria destes oligarcas foi sancionada pelos EUA desde a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Os EUA garantem que eventuais interessados passarão por análises por parte das autoridades do país. "Eles terão que passar por uma verificação, é claro, para garantir que sejam maravilhosos cidadãos globais de classe mundial", declarou Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos.

'Gold card' substituirá tipo de visto já existente

Atualmente, existe nos Estados Unidos um programa chamado EB-5. O green card concedido no EB-5 é destinado a estrangeiros que realizam investimentos no país. Segundo o portal do USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services), além do investimento mínimo, o programa exige que os candidatos criem ou preservem ao menos dez empregos permanentes em tempo integral para trabalhadores qualificados dos EUA.

Com o gold card, o governo pretende acabar com o EB-5, que existe desde a década de 1990. De acordo com Lutnick, o programa atual é "cheio de coisas que não fazem sentido, faz de contas e fraudes". Lutnick declarou também que o EB-5 é "uma forma de obter um green card a um preço baixo". "O presidente disse que, em vez de ter esse programa meio ridículo, vamos substituí-lo com o "gold card" de Trump", disse.

*Com informações da AFP e da Reuters