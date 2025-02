Gleisi critica 'articulação bolsonarista' por lei contra Moraes nos EUA

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou a "articulação bolsonarista" para aprovar um projeto de lei nos Estados Unidos que cria sanções que podem atingir o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Um comitê do Congresso americano aprovou, nesta quarta (26), um projeto de lei que cria sanções que podem atingir Moraes. No Comitê Judiciário, a proposta "No Censors on our Shores Act" (Sem Censores em nosso território) estabelece a deportação e o veto de entrada nos EUA a qualquer estrangeiro que atue contra a liberdade de expressão, violando a Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

A presidente do PT define a proposta como um "crime de lesa-pátria", em publicação feita hoje no X. "A articulação bolsonarista pela lei aprovada num comitê do Congresso dos EUA contra a soberania das decisões do STF no Brasil é um crime de lesa-pátria", disse Gleisi

O inelegível, seus parentes e foragidos da Justiça brasileira estão desafiando, mais uma vez, as instituições brasileiras e mostrando a quem eles realmente servem: a um país estrangeiro.

Gleisi Hoffmann (PT), em publicação no X

Projeto de lei tem longo caminho a percorrer. O texto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado americanos, além de ser sancionada depois pela Casa Branca.

Lobby feito por Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A decisão de apresentar a proposta e encaminhá-la ocorreu depois de um intenso lobby feito pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador brasileiro João Figueiredo (1979-1985), denunciado pela PGR por tentativa de golpe.