Gaza convertida em resort? Vídeo fictício publicado nas contas de Trump viraliza

As contas oficiais do presidente Donald Trump publicaram o que parece ser um vídeo criado com inteligência artificial (IA) que retrata uma Faixa de Gaza reconstruída após a guerra como um resort de luxo, com iates, dançarinos e estátuas douradas dele mesmo.

Em poucas horas, o vídeo acumulou mais de 15 milhões de visualizações no Instagram nesta quarta-feira e foi compartilhado mais de 2.500 vezes na rede do presidente, Truth Social.

Intitulado "Gaza 2025 What's coming?" (Gaza 2025 O que está por vir?), o vídeo de 33 segundos mostra pessoas em uma rua repleta de escombros e, em seguida, caminhando por um túnel que leva a uma praia com águas azul-turquesa, palmeiras e arranha-céus modernos ao fundo.

Um personagem que se assemelha ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, toma coquetéis em um traje de banho ao lado de Trump em uma piscina, e outro que se assemelha ao bilionário Elon Musk, conselheiro do presidente, caminha de terno em uma praia sob uma chuva de notas ao pôr do sol.

Outras cenas mostram Trump dançando ao lado de uma mulher vestida como uma odalisca e uma estátua dourada gigante do presidente em uma avenida.

Trump recentemente lançou a ideia de transformar a Faixa de Gaza em uma "Riviera do Oriente Médio" sob o controle dos EUA e realocar a população local, uma proposta que provocou rejeição internacional.

Mais tarde, ele disse que apenas recomendaria a ideia, mas não a imporia.

A música que acompanha o vídeo inclui frases em inglês como "Donald is coming to set you free, bringing the light for all to see" e "party and dance, the deal is done, Trump's Gaza, number one".

Muitos usuários se perguntaram se as contas do presidente não teriam sido hackeadas, mas até agora não houve nenhuma retratação.

A AFP não encontrou nenhuma evidência de que o vídeo tenha sido postado on-line antes, embora uma das cenas - de Trump e Netanyahu bebendo na beira da piscina - se assemelhe a outra imagem gerada por IA que começou a circular no início de fevereiro.

A Faixa de Gaza foi devastada por 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque mortal do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 contra o território israelense.

O custo da reconstrução do estreito território, governado desde 2007 pelo Hamas, é estimado em mais de 53 bilhões de dólares (306 bilhões de reais), de acordo com a ONU.

