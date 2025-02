Gastos do governo dos EUA não diminuíram com Trump até agora, mostram dados

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos gastou mais durante o primeiro mês de mandato do presidente Donald Trump do que no mesmo período do ano anterior, em um sinal de que seu esforço de corte de custos ainda não conseguiu reduzir as pesadas obrigações fiscais do país, segundo uma análise da Reuters de dados federais.

Trump congelou bilhões de dólares em ajuda externa e demitiu mais de 20.000 funcionários federais desde que voltou ao poder no mês passado. Seu principal responsável pela redução do orçamento, o bilionário da tecnologia Elon Musk, afirma ter economizado dezenas de bilhões de dólares.

Mas qualquer economia foi superada até agora por gastos mais altos em programas de saúde e aposentadoria e pelo aumento dos pagamentos de juros, conforme mostram os registros de gastos do Departamento do Tesouro.

No geral, o governo gastou cerca de US$710 bilhões entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, segundo os dados de gastos diários do Tesouro, acima dos cerca de US$630 bilhões durante um período comparável no ano passado.

Especialistas independentes em orçamento disseram que os números ilustram as pressões implacáveis sofridas por uma população que está envelhecendo e uma dívida crescente.

"Nosso orçamento de US$7 trilhões é impulsionado por desequilíbrios estruturais porque prometemos demais em nossos programas de aposentadoria e saúde em comparação com o que estamos recebendo", disse Maya MacGuineas, presidente do Comitê para um Orçamento Federal Responsável. "Fizemos empréstimos em épocas boas e ruins, o que levou a níveis recordes de endividamento."

A Casa Branca disse que o Departamento de Eficiência Governamental de Musk está cumprindo a promessa de Trump de cortar gastos supérfluos e fraudulentos.

"O Doge já identificou bilhões de dólares em economias para os contribuintes norte-americanos, e o presidente Trump continuará a direcionar esse esforço até que nosso governo seja realmente para o povo e pelo povo", disse a porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt.

Musk e Trump disseram que pretendem reduzir o orçamento federal de US$6,7 trilhões em US$1 trilhão, mas Trump também prometeu não reduzir os benefícios para os idosos que recebem aposentadoria da Previdência Social e participam do plano de saúde Medicare.

Esses dois programas foram responsáveis por mais de um terço dos dólares federais gastos no último ano fiscal. Embora a projeção seja de que eles consumirão mais do orçamento à medida que a população envelhece, reduzi-los afetaria milhões de norte-americanos.

Musk disse que avaliará os dois programas em busca de fraudes, mas suas tentativas de examinar pagamentos sensíveis e registros de pessoal levantaram temores de segurança e privacidade. Na quarta-feira, 21 funcionários de carreira do Doge se demitiram em protesto, dizendo que a agência havia manipulado mal os dados privados dos norte-americanos.

Trump pode fazer pouco para reduzir os pagamentos do serviço da dívida, que representaram 13% do orçamento no ano passado, sem arriscar um calote que abalaria o sistema financeiro global.

O governo pagou cerca de US$94 bilhões em juros durante o primeiro mês de Trump, em comparação com cerca de US$80 bilhões no período comparável do ano passado, segundo dados do Tesouro.

A operação de corte de custos de Musk alegou na semana passada que havia economizado US$55 bilhões por meio de contratos e arrendamentos de propriedades cancelados, mas desde então pareceu reconhecer que muitos dos cortes economizaram menos dinheiro do que o alegado originalmente.