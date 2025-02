Gangue do Ozempic: suspeitos de roubar R$ 50 mil de farmácias de Perdizes e Pompeia são presos

Dois homens, de 37 e 29 anos, e uma mulher, de 26, foram presos pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 25, por suspeita de participação em roubos de farmácias nos bairros de Perdizes e Pompeia, zona oeste da capital paulista. Entre os itens recuperados, estão diversas caixas de Wegovy, versão do Ozempic para obesidade. Uma caixa do remédio, na versão com doses mínimas, chega a custar mais de R$ 1 mil. A carga de medicamentos roubados ultrapassa o valor de R$ 50 mil.

"Os agentes foram acionados, informados de que dois comércios tinham sido roubados na região. Os PMs iniciaram diligências e localizaram dois suspeitos dentro de uma farmácia onde estavam prestes a praticar um terceiro delito. Os militares entraram no local e prenderam os criminosos. Com o trio foram apreendidas duas armas de fogo", disse a SSP.

A Polícia Civil de São Paulo permanece com as investigações para descobrir se a quadrilha tem envolvimento com outros crimes semelhantes registrados na região.

Carga de medicamentos roubados ultrapassa o valor de R$ 50 mil

Ainda de acordo com a investigação, uma mulher também foi detida, nas proximidades, dentro de um veículo, onde estavam medicamentos e dinheiro que tinham sido roubados dos estabelecimentos. "Os representantes dos comércios foram notificados e os medicamentos e o dinheiro foram entregues aos proprietários. A carga de medicamentos roubados ultrapassa o valor de R$ 50 mil", disse a polícia.

Os indiciados foram levados para a delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. Segundo a SSP, o caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial, tentativa de roubo, receptação e localização/apreensão de veículo e objeto no 91° DP (Ceasa).

Mais cedo, ainda na terça-feira, a polícia prendeu dois irmãos suspeitos de roubarem medicamentos para emagrecimento de diversas farmácias de São Paulo. "Durante a ação, realizada na zona norte da capital, os policiais prenderam a mãe e a irmã dos criminosos com porções de cocaína", disse a SSP. A ocorrência segue em andamento para registro policial no 9º DP (Carandiru).