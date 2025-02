Fundador diz que Cosan está pagando caro por ser empresa que faz energia limpa

São Paulo, 26 - O fundador e sócio controlador da Cosan, Rubens Ometto, disse que sua empresa tem pagado caro por ser uma empresa que faz investimentos de longo prazo, dentre eles, os investimentos em energia limpa. "Energia limpa é um negócio em que se começa a colocar dinheiro e o (retorno) demora a entrar. (Noentanto), os juros não conhecem sábado e domingo", afirma.Questionado por André Esteves, presidente do Conselho do BTG Pactual, sobre negócios do empresário Eike Batista no que tange a investimentos ligados ao que ficou conhecido como "supercana", Ometto afirmou que não deu seguimento a um investimento similar, preferindo o etanol de segunda geração."Difícil falar do Eike (Batista), mas começamos a fazer e paramos", comentou o executivo.