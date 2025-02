França discute 'crise imigratória' e retaliações contra Argélia após ataque com faca por argelino

O ataque em Mulhouse, no leste da França, no fim de semana, no qual um argelino de 37 anos, com ficha na polícia de prevenção ao terrorismo, esfaqueou uma pessoa e feriu cinco policiais, reacendeu a discussão sobre a imigração. Jornais franceses comentam o tema nesta quarta-feira (26), pois o primeiro-ministro, François Bayrou, convocou um comitê interministerial sobre o "inaceitável" controle de imigração, que deve discutir pelo menos duas medidas de retaliação contra a Argélia.

Para discutir formas de "retomar o controle dos fluxos migratórios" e definir suas "diretrizes" nessa área, nesta quarta-feira o premiê francês François Bayrou se reúne com parte de seu governo, que está dividido sobre o assunto, em um cenário de tensões crescentes com Argel. Cerca de dez ministros foram convocados para o Conselho Interministerial de Controle da Imigração, o CICI. De acordo com a AFP, eles discutirão "meios nacionais, europeus e diplomáticos de reforçar os controles".

Leia tambémFrança estaria realmente sendo 'inundada' por imigrantes como disse o premiê François Bayrou?

O jornal Le Monde destaca que, na verdade, o ataque em Mulhouse apenas reacendeu a controvérsia sobre a atitude da Argélia em relação à readmissão de seus cidadãos. A publicação relembra que na segunda-feira, Bayrou condenou a recusa da Argélia em aceitar de volta o homem que já havia recebido do governo uma ordem para deixar o território francês, OQTF. O que elevou as tensões do que o jornal chama de "crise franco-argelina".

Le Monde explica que o suposto agressor de Mulhouse, de 37 anos, foi condenado em dezembro de 2023 a seis meses de prisão por apologia ao terrorismo, mas sua deportação foi bloqueada por falta de cooperação de Argel. De acordo com informações do jornal, as autoridades argelinas foram contatadas dez vezes sem sucesso quando o homem estava detido, entre março e junho de 2024.

O fato de a "Argélia não aceitar seus cidadãos de volta prontamente é uma fonte regular de disputa entre os dois países", diz o Le Monde.

No Le Parisien, o tema aparece em destaque na capa. A publicação enfatiza a fala, após o ataque em Mulhouse, do ministro do Interior, Bruno Retailleau, que pediu um "equilíbrio de poder" com a Argélia. "Precisamos mudar de marcha com a Argélia e aceitar um equilíbrio de poder [...] Estamos no escuro há muito tempo. [...] Temos sido suficientemente simpáticos", acusou o ministro.

Para o jornal, as palavras fortes, uma marca registrada do ministro do partido Os Republicanos, são também um "sinal da impotência de um homem que reconhece a situação e pede ação em uma alavanca diplomática que não está em suas mãos".