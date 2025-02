'Sou casada': piloto xaveca controladora de voo no ar e toma invertida

O piloto do voo 516 da Breeze Airways cantou uma controladora de voo, protagonizando um diálogo inusitado registrado em vídeo. O aviador tinha Nova York como destino.

O que aconteceu

O piloto do voo 516 da Breeze Airways, com destino a Nova York, tentou flertar com uma controladora de voo. O vídeo foi postado no dia (22) pelo VASAviation.

Após diálogos padrões, o piloto foi instruído mudar de frequência, mas contatou a controladora nessa nova frequência. "Oi! Eu contatei você na minha segunda frequência de rádio e estava pensando ? é inapropriado pedir o número de uma controladora?", disse o piloto.

Controladora deu um fora no piloto. A controladora respondeu prontamente: "Senhor, sou casada".

Enquanto a conversa se desenrolava, outros controladores sintonizados na frequência acompanharam a situação. Entre as reações estavam gritos e um comentário incrédulo: "o que acaba de acontecer esta noite?".

Piloto tentou amenizar a situação. "Não, sinceramente, não estou interessado dessa forma, mas vi que você tem uma personalidade; isso é meio raro."

Veja a conversa na íntegra - a partir de 2min15s e em inglês:

Controladora: "Moxy 516, Cleveland Center, 132.12, tenha uma boa noite!"

Piloto: "Cleveland Center no 32.12, Moxy 516."

Piloto: "Nova York, Moxy 516."

Controladora: "Sim?"

Piloto: "Oi! Eu contatei você na minha segunda frequência de rádio e estava pensando... É inapropriado pedir o número de uma controladora?"

Controladora: "Aguarde, diga novamente?"

Piloto: "Moxy 516, você gostaria de me mandar uma mensagem de texto algum dia?"

Controladora: "Senhor, eu sou casada."

Piloto: "Não, sinceramente, não estou interessado dessa forma, mas vi que você tem uma personalidade; isso é meio raro."

Controladora: "Oh! Bem, obrigada (risos)."

Outros controladores (reagindo): "uau", "o que acaba de acontecer esta noite."

Controladora (respondendo aos demais): "Não sei, acho que fui um pouco educada demais com aquele cara."