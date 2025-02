FMI aprova extensão de acordo com El Salvador com desembolso imediato de US$ 113 milhões

O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um novo acordo de 40 meses sob o Extended Fund Facility (EFF) para El Salvador, com acesso equivalente a US$ 1,4 bilhão. A decisão do Conselho permite às autoridades um desembolso imediato equivalente a cerca de US$ 113 milhões.

O programa apoiado pelo FMI visa garantir que as condições estejam em vigor para impulsionar as perspectivas de crescimento e resiliência do país, fortalecendo as finanças públicas, reconstruindo amortecedores externos e financeiros e melhorando a governança. Os riscos do Bitcoin também estão sendo abordados.

Espera-se que o acordo catalise suporte financeiro multilateral adicional, para um pacote de financiamento geral combinado de mais de US$ 3,5 bilhões ao longo do período do programa.