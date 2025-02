Fluminense goleia Águia por 8 a 0 na estreia da Copa do Brasil

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 26, 2025

Na etapa final o técnico Mano Menezes fez algumas modificações, mas o que não mudou foi o ímpeto ofensivo do Fluminense, que chegou ao quinto aos 23 minutos com o atacante Paulo Baya. Dois minutos depois foi a vez de o colombiano Arias deixar o dele.

O Tricolor continuou pressionando e marcou o sétimo aos 33 minutos com o atacante Everaldo e o oitavo aos 36 minutos com Serna.

Na próxima etapa da Copa do Brasil o Fluminense medirá forças com o Caxias, que superou o Dourados por 2 a 0 nesta quarta-feira, com dois gols de Tomas Bastos.

Outros resultados:

CSE 1 x 3 Tombense

Guarany de Bagé 2 x 1 Altos

FC Cascavel 1 x 0 América-MG

Dourados 0 x 2 Caxias

Jequié 1 x 2 Retrô